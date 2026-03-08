SV Wiesbaden weiter im Formtief

Wiesbaden. Beim SV Wiesbaden (1:2 gegen Ederbergland) zeigt der Daumen im Moment nach unten. Das Team sackt damit in den Bereich der Abstiegszone ab.
Zweites Spiel nach der Winterpause, zweite Niederlage. „Die erste Halbzeit war leider wieder zum Vergessen. In der zweiten waren wir aktiver und agiler. Doch mit nur einer guten Hälfte gewinnt man in der Verbandsliga kein Spiel“, hofft der Sportliche Leiter Yildirim Sari auf einen baldigen Turnaround. In der zweiten Halbzeit waren die Wiesbadener, deren Torhüter Silvan Sevinc im ersten Durchgang mit ganz starken Paraden einen höheren Rückstand verhindert hatte, sogar am Ausgleich dran. Doch beim Versuch von Soahib Benikhlef, der erstmals nach Verletzung wieder spielte und gleich nach der Pause das 1:2 erzielte, stand im weiteren Verlauf der Partie der Torrahmen im Weg. Durch die erneute Niederlage ist das Team ganz nah an der Abstiegszone gelandet. Entsprechend erwartet Yildirim Sari bei Limburg 07 (So., 15 Uhr) über beide Halbzeiten ein konsequentes Auftreten.
SVW-Chef über Vorfall nach Spiel der Zweiten entsetzt
Entsetzt zeigte sich Vorsitzender Markus Walter über eine Begebenheit nach dem Spiel der SVW-Zweiten in der D-Liga gegen den FC Maroc II (4:2), als sich direkt vor der Schiedsrichter-Kabine ein Haufen fester menschlicher Ausscheidungen befunden habe, den er mit einem Helfer beseitigte, berichtete er. „Da fehlen die Worte“, zeigt sich der Clubchef absolut fassungslos. Ein Vorfall, dem sicher noch nachgegangen wird.
SVW: S. Sevinc; Toyosawa (70. Wartenberg), Preusse (80. Berzin), Harney, Rodwald, Bertel, Scheicher (70. Brunner) , Bill, Torinomi, Romero Centeno (46. Faro), Siewe Nana (46. Benikhlef).
Tore: 0:1 (25.), 0:2 (40.), 1:2 Benikhlef (46.). – Zuschauer: 150.