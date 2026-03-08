SV Wiesbaden weiter im Formtief

Der SV Wiesbaden muss nach der erneuten Pleite den Blick nach unten richten. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Beim SV Wiesbaden (1:2 gegen Ederbergland) zeigt der Daumen im Moment nach unten. Das Team sackt damit in den Bereich der Abstiegszone ab.

Zweites Spiel nach der Winterpause, zweite Niederlage. „Die erste Halbzeit war leider wieder zum Vergessen. In der zweiten waren wir aktiver und agiler. Doch mit nur einer guten Hälfte gewinnt man in der Verbandsliga kein Spiel“, hofft der Sportliche Leiter Yildirim Sari auf einen baldigen Turnaround. In der zweiten Halbzeit waren die Wiesbadener, deren Torhüter Silvan Sevinc im ersten Durchgang mit ganz starken Paraden einen höheren Rückstand verhindert hatte, sogar am Ausgleich dran. Doch beim Versuch von Soahib Benikhlef, der erstmals nach Verletzung wieder spielte und gleich nach der Pause das 1:2 erzielte, stand im weiteren Verlauf der Partie der Torrahmen im Weg. Durch die erneute Niederlage ist das Team ganz nah an der Abstiegszone gelandet. Entsprechend erwartet Yildirim Sari bei Limburg 07 (So., 15 Uhr) über beide Halbzeiten ein konsequentes Auftreten.

