SV Wiesbaden: Weiter auch ohne Saki Nakos punkten

Wiesbaden. 2:2 in Breidenbach, 2:1 über Steinbach Haiger II und das Derby-2:0 gegen Biebrich 02 brachten dem Team des SV Wiesbaden wichtige Punkte. Errungen wurden sie ohne Galionsfigur Athanasios „Saki“ Nakos, der an einem Ödem im Wadenbeinbereich laboriert. „Die Verletzung erweist sich als hartnäckig. Er soll sich erst hundertprozentig auskurieren“, sagt Sportchef Yildirim Sari.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Heißt: Auch im Auswärtsspiel bei Germania Okriftel (So., 15.30 Uhr) wird die Mannschaft ohne ihren Torjäger und Vorlagengeber auskommen müssen. Was sie als Kollektiv gut wuppt. Fehlen wird auch Dillon Fosuhene (Urlaub). Dazu sind Kevin Faro und Ben Preuße angeschlagen, drohen auszufallen. Auch der Einsatz des erfahrenen Tim Maurer ist aufgrund einer Blessur nicht sicher. Vom Okrifteler 2:11 in Hadamar werde man sich nicht blenden lassen. Zumal Okriftel zuvor zwei Heimsiege gelangen. „Wir gehen das mit voller Ernsthaftigkeit und Respekt an“, betont Sari.