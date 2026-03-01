SV Wiesbaden: Spiel und Saki Nakos verloren

Kein guter Auftakt zur Restrunde für den SV Wiesbaden, der Jason Ptak früh durch Verletzung verlor. – Foto: Pia Pfeifer

Marburg. Für die Mannschaft des SV Wiesbaden war es zum Jahresstart in der Liga „in allen Belangen ein Tag zum Vergessen“, wie der Sportliche Leiter Yildirim Sari nach dem 1:3 (0:2) bei SF/BG Marburg feststellen musste: „Unser Spiel war weit unter dem, was wir uns gewünscht hatten. Marburg war griffiger und aggressiver. Wir haben dagegen ein bisschen die Körpersprache vermissen lassen.“

Dieser Artikel wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt.

Jason Ptak verletzt raus, Gelb-Rot für Saki Nakos



Aber es kam nach ordentlichen ersten 15 Minuten einfach alles zusammen: Mit dem 1:0 der Gastgeber, das der SVW dem Gegner zu einfach ermöglichte, ging das verletzungsbedingte Ausscheiden von Jason Ptak aufgrund einer Knieblessur einher. Kurz vor der Pause gingen die Wiesbadener zudem nicht mit dem Elfmeterpfiff des Schiedsrichters für Marburg konform. Es nutzte nichts. Ben Parson stellte auf 2:0, dem früh im zweiten Abschnitt das 3:0 folgte. Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Anschlusstor-Schütze Saki Nakos, zuvor verwarnt, sah Gelb-Rot, ist damit für das Heimspiel gegen den FC Ederbergland (So., 15 Uhr) gesperrt. Bitter auch, dass ein Strafraumfoul an ihm, das laut Sari eine Schwellung am Knie nach sich zog, ungeahndet geblieben war. „Doch am Schiedsrichter lag es nicht“, wollte der Sportliche Leiter die Niederlage nicht am Referee festmachen. Einzig erfreulich: Co-Trainer Marcel Heilmann bleibt 2026/27 an Bord. „Er passt wie die Faust aufs Auge zum SVW“, so Vereinschef Markus Walter.

SVW: S. Sevinc; Toyosawa, Harmey, Preusse, Rodwald, Brunner, Ptak (25. Berzin), Torinomi (75. Faro), Bill (66. Romero Centeno), Nakos, Siewe Nana.

Tore: 1:0 Gehrmann (25.), 2:0 B. Parson (45.+3 Foulelfmeter), 3:0 Gsöllpointner (59.), 3:1 Nakos (68.).