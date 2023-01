SV Wiesbaden plant Bau eines vereinseigenen Funktionsgebäudes Auf 380 Quadratmetern soll im Helmut-Schön-Sportpark zweistöckiges Gebäude entstehen +++ Baukosten mit über einer Million Euro veranschlagt

Für den SVW ist das ein super Grundstein. „Bei den veranschlagten Kosten in Höhe von 1.240.000 Millionen Euro ist das zusammen eine tolle Sache, für die wir uns unglaublich freuen“, sagt Zerbe. Beim Wiesbadener Kurier (Plus-Text) ist nachzulesen, wie der SVW das restliche, für den Bau notwendige Geld zusammenbekommen will. Zudem soll erstmals in der Vereinsgeschichte ein Frauen-Team für die Orange-Blauen in der Kreisoberliga an den Start gehen, für das auch schon ein Trainer gefunden ist.