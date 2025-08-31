 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der SV Wiesbaden unterlag dem VfR Limburg mit 1:2.
Der SV Wiesbaden unterlag dem VfR Limburg mit 1:2. – Foto: Pia Pfeifer

SV Wiesbaden patzt erneut: 1:2 gegen VfR Limburg

Vor allem in der ersten Halbzeit lässt der SVW vieles vermissen +++ Wartenberg-Treffer zu wenig

Wiesbaden. Der SV Wiesbaden gerät nach der neuerlichen Niederlage, dem 1:2 gegen den VfR Limburg, allmählich in Schwierigkeiten. Derzeit ist der SVW Viertletzter - am Mittwoch geht es zum Derby-Rückspiel beim Türkischen SV.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Ungeachtet der Garde der Ausfälle inklusive Torjäger Athanasios Nakos hatte SVW-Sportchef Yildirim Sari speziell am Auftreten der ersten Halbzeit zu knabbern: „Mit so einer Leistung gewinnt man in der Verbandsliga kein Spiel. Zumindest gut kämpfen kann man, was aber in der ersten Hälfte nicht der Fall war. Das Derby beim Türkischen SV bietet nun die Chance, es wieder in die richtige Richtung zu lenken.“ Nach dem Anschlusstor durch Max Wartenberg kam beim Pfostentreffer von Sohaib Benikhlef noch Pech dazu.

Im Anschluss ans Mittwoch-Derby beim Türkischen SV muss der Sportverein nach Hornau (So., 14.30 Uhr).

SV Wiesbaden: N. Kara; Toyosawa, Harney, Rodwald, Brunner, Romero Centeno, Benikhlef, Ptak, Bill, Khamal, Faro (Wartenberg, Preuße, Tokhi, Anin Junior).

Tore: 0:1 M. Kazerooni (19.), 0:2 S. Neugebauer (36.), 1:2 Wartenberg (80.). – Zu.: 120

