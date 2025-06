SV Wiesbaden: Neues Team eine Wundertüte mit Potenzial

Er hatte vor einiger Zeit im „SVWler“ Ambitionen in Richtung oben angreifen geäußert. Sind die angesichts der Dimension des sommerlichen Umbruchs noch haltbar? „Wir wollen schon ehrgeizigen Fußball zeigen, und man soll die Ambitionen sehen. Ich will jedenfalls nicht um die goldene Ananas spielen“, antwortet Markus Walter, ohne das bei der Zielsetzung an konkreten Platzierungen festmachen zu wollen. Seit Montag wird es nun in der Vorbereitung fast täglich zur Sache gehen. Bis auf Jan Rodwald (28/SG Walluf) könnten die übrigen Neuen eine Fohlen-Elf bilden. Verbliebene und Zugänge zur Einheit zu formen, das ist die Aufgabe. In einer Klasse, die, so empfindet es Walter, vom Tempo nochmals weit höhere Anforderungen als die Gruppenliga stellt. Davon abgesehen führt er Gespräche mit einem möglichen neuen Sponsor, der nach dem Ausscheiden von BKK Linde mit seinem Logo die Trikot-Brust zieren soll. Zunächst übernehmen die 25 SVW-Sympathisanten vom „Club der Freunde“ diesen Part.

Mit SV Gonsenheim weiterer interessanter Gegner

Zurück zum Sportlichen: Die im Vergleich zur starken Hinserie 2024/25 mit Platz sechs deutliche schwächere Rückrunde, als der Rhythmus auch durch etliche Verletzungen verloren ging und das Ganze in eine Flut von Gegentoren mündete, soll sich nicht noch einmal wiederholen. 43 Punkte waren es am Ende, bei 81:80-Toren. Markus Walter traut Biebrich 02 mit großem Talente-Reservoir erneut eine starke Runde zu, freut sich auf das weitere Wiesbadener Derby gegen Aufsteiger Türkischer SV und sieht auch den ebenfalls aufgestiegenen VfR Limburg 07 als Bereicherung an. Bereits am darauffolgenden Freitag (19 Uhr) kommt mit Oberligist SV Gonsenheim ein weiterer interessanter Testspielpartner, bei dem SVW-Offensivspieler Leon Löber Anker geworfen hat. Außerdem das Biebricher Trio Tom Luft, Yoshiki Watai und Elias Walter.