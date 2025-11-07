 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der SV Wiesbaden um Sohaib Benikhlef (im Bild) muss am Sonntag bei Aufsteiger Juno Burg ran.
Der SV Wiesbaden um Sohaib Benikhlef (im Bild) muss am Sonntag bei Aufsteiger Juno Burg ran. – Foto: Pia Pfeifer

SV Wiesbaden: Nachbarschaftsduell in Mittelhessen

Duell des SVW bei Juno Burg ist trotz 120 Kilometern Entfernung tabellarisch ein Nachbarschaftsduell

Wiesbaden. Für den SV Wiesbaden geht es am Sonntag (14.30 Uhr) beim Aufsteiger SSC Juno Burg weiter.

„Die Reisen ins mittelhessische Land stellen für uns immer eine Herausforderung dar“, rechnet Trainer Daniel Löbelt nach knapp anderthalbstündiger Busfahrt und knapp 120 Kilometern mit einem heim- und kampfstarken Gegner. Tabellarisch ist es ein Nachbarschaftsduell, bei dem sich der SVW, der aktuell auf Platz zehn rangiert, Big Points sichern kann. Athanasios „Saki“ Nakos ist nun schmerzfrei und eine konkrete Option, während hinter Tim Maurer und Dillon Fosuhene Fragezeichen stehen.

