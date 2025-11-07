SV Wiesbaden: Nachbarschaftsduell in Mittelhessen

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Die Reisen ins mittelhessische Land stellen für uns immer eine Herausforderung dar“, rechnet Trainer Daniel Löbelt nach knapp anderthalbstündiger Busfahrt und knapp 120 Kilometern mit einem heim- und kampfstarken Gegner. Tabellarisch ist es ein Nachbarschaftsduell, bei dem sich der SVW, der aktuell auf Platz zehn rangiert, Big Points sichern kann. Athanasios „Saki“ Nakos ist nun schmerzfrei und eine konkrete Option, während hinter Tim Maurer und Dillon Fosuhene Fragezeichen stehen.