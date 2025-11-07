Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Wiesbaden um Sohaib Benikhlef (im Bild) muss am Sonntag bei Aufsteiger Juno Burg ran. – Foto: Pia Pfeifer
SV Wiesbaden: Nachbarschaftsduell in Mittelhessen
Duell des SVW bei Juno Burg ist trotz 120 Kilometern Entfernung tabellarisch ein Nachbarschaftsduell
„Die Reisen ins mittelhessische Land stellen für uns immer eine Herausforderung dar“, rechnet Trainer Daniel Löbelt nach knapp anderthalbstündiger Busfahrt und knapp 120 Kilometern mit einem heim- und kampfstarken Gegner. Tabellarisch ist es ein Nachbarschaftsduell, bei dem sich der SVW, der aktuell auf Platz zehn rangiert, Big Points sichern kann. Athanasios „Saki“ Nakos ist nun schmerzfrei und eine konkrete Option, während hinter Tim Maurer und Dillon Fosuhene Fragezeichen stehen.