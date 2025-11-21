SV Wiesbaden: Mittelstürmer Julian Bill startet durch

Wiesbaden. Die sportliche Entwicklung des Verbandsligisten SV Wiesbaden geht in die richtige Richtung. Einzig die Niederlage gegen Kellerkind Okriftel vor knapp vier Wochen trübt die Bilanz der vergangenen fünf Partien, bei denen der SVW vor allem beim 7:2 am Sonntag gegen den TuS Dietkirchen glänzte. Im Gleichschritt zur Entwicklung der gesamten Mannschaft sticht Stürmer Julian Bill heraus, der in den vergangenen drei Spielen an neun Toren direkt beteiligt war. In Dietkirchen haben sich nach der Pleite übrigens Trainer Stefan Simon und sein Co Joachim Wagner verabschiedet. Für das bevorstehende Spiel bei Biebrich 02 übernimmt Kapitän und Torjäger Dennis Leukel.

Eine Quote von Julian Bill, die auch in Abwesenheit von Goalgetter „Saki“ Nakos, der nach langwieriger Verletzung langsam wieder fit wird, umso wertvoller für den SVW ist. „Am Anfang hat ihm ein bisschen Spielglück gefehlt. Jetzt freut es mich zu sehen, dass der Knoten geplatzt ist“, sagt SVW-Sportchef Yildirim Sari, für den der Name Julian Bill „schon ein Begriff“ war. Bereits im vergangenen Sommer sei der Kontakt entstanden, Bill spielte da noch in der A-Jugend der TSG Bretzenheim, mit der er in die U19-Regionalliga aufgestiegen ist.

Beim JFV Schlangenbad lernte er das Fußballspielen. Nachdem er zur U10 zum SV Wehen Wiesbaden wechselte, entschied er sich in der B-Jugend für die Rückkehr nach Schlangenbad – „ich wollte damals einfach wieder mit meinen Freunden zusammenspielen“. In der A-Jugend zog es ihn durch seinen Freund Brian Balik zur TSG Bretzenheim, wo er sich schnell weiterentwickelte. Nach dem Regionalliga-Aufstieg fiel Bill allerdings lange verletzt aus. Im Saisonendspurt wurde er in die Erste Mannschaft hochgezogen – und verhalf mit fünf Toren dem Mainzer Verbandsligisten zum Klassenerhalt.

SVW bemühte sich um ihn

Im Sommer fragte der SV Wiesbaden erneut an. Auch die SG Walluf bekundete Interesse, Bretzenheim kämpfte um seinen Verbleib. „Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. Aber der SV Wiesbaden hat sich einfach sehr um mich bemüht, das hat mir dann schon ein sehr gutes Gefühl gegeben“, erklärt Bill seine Entscheidung. Beim SVW wurde er sofort Stammspieler – und fester Bestandteil des künftig stark verjüngten Kaders. „Wichtig war uns, Jungs dazu zu holen, die sich mit dem Verein und dem Umfeld auch voll identifizieren“, betont Sari. Mit Elijah Brunner wechselte zudem ein weiterer Bretzenheimer zum SVW, der als Innenverteidiger aktuell aufblüht.

Bill: Großer Unterschied zwischen Verbandsliga Südwest in Rheinland-Pfalz und Verbandsliga Mitte in Hessen

Bill selbst, der eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert, brauchte etwas Zeit, um anzukommen. „Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Verbandsliga Südwest und der Verbandsliga Mitte in Hessen. Daran musste ich mich erstmal gewöhnen“, sagt der 19-Jährige, dessen Entwicklung – auch im physischen Bereich – sich nun auszahlt. In der Mannschaft fühlte er sich gleich pudelwohl. „Es fühlt sich manchmal an wie eine A-Jugend“, sagt er lachend.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden SV Zeilsheim SV Zeilsheim 15:30 PUSH

Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der SVW den kriselnden SV Zeilsheim auf dem Kunstrasen im Helmut-Schön-Sportpark – der Rasenplatz ist weiterhin nicht bespielbar. Sari mahnt trotz Positivtrend: „Wir bleiben bodenständig und versuchen das den Jungs auch zu vermitteln.“ Mit Zeilsheim erwartet er einen Gegner „mit viel Qualität im Kader“. Der Türkische SV ist derweil spielfrei.