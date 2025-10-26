SV Wiesbaden mit bitterem 2:3 in Okriftel

Okriftel. Der SV Wiesbaden kam bei Kellerkind Okriftel zweimal zum Ausgleich, verlor aber am Ende dennoch. Das schürt wiederum die Hoffnung bei der Germania, die sich in auch von der 2:11-Klatsche in Hadamar gut erholt zeigte.

Fehlende Stammkräfte wollte SVW-Sportchef Yildirim Sari nicht als Entschuldigung für die Last-Minute-Pleite anführen. Die habe sich die Mannschaft selbst zuzuschreiben: „Aufgrund der Zweikämpfe und des Willens geht der Okriftel Sieg in Ordnung. Das waren bei uns viel zu viele Fehler. Und wenn dann der Gegner noch kämpferisch besser ist, kannst du nicht gewinnen.“

Im Gegensatz zu den Heimsiegen gegen Steinbach Haiger II und Biebrich 02 habe es eindeutig an der Einstellung gefehlt, stellte Sari fest, während die Gastgeber nach ihrem 2:11 in Hadamar eine Reaktion zeigten. Okriftels Keeper Maximilian Dapprich prallte früh unglücklich mit dem Kopf auf den Boden, musste in die Klinik gebracht werden. Sari: „Wir wünschen ihm alles Gute.“ Die Diagnose steht bereits fest: Jochbeinbruch, eine OP ist höchstwahrscheinlich. Ganz bitter für den langjährigen Germania-Keeper. In den kommenden Monaten wird Nils Süssmann im Tor stehen. "Jetzt darf nichts mehr passieren, wenn er ausfällt, haben wir ein Problem", sagt Yavuz.

Okriftel zufrieden mit der Arbeit gegen den Ball

Nach dem bitteren 2:11-Debakel in Hadamar zeigte die Mannschaft von Trainer Mevlüt Yavuz die erhoffte Reaktion. „Wir haben heute von Anfang an extrem gut gegen den Ball gearbeitet und viele Zweikämpfe gewonnen“, lobte der sportliche Leiter des FCO die Einstellung seiner Spieler. „Vor allem war das deutlich besser als in der vergangenen Woche.“

Schon in der ersten Halbzeit präsentierte sich Okriftel aggressiv und konzentriert, ließ kaum Chancen des Gegners zu und bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Yavuz sah seine Mannschaft in dieser Phase klar überlegen und sprach im Nachhinein von einer „verdienten Führung“, die allerdings erst nach dem Seitenwechsel fallen sollte.

Okriftel lässt nach der Pause nach

In der 54. Minute traf Luftrim Kodraliu nach feiner Einzelleistung zum 1:0 und belohnte den engagierten Auftritt der Gastgeber. Doch im Verlauf der zweiten Halbzeit ließ Okriftel nach. „Da waren wir nicht mehr so im Spiel und sind deutlich schwächer aufgetreten“, räumte Yavuz ein. Der SV Wiesbaden nutzte die wachsenden Unsicherheiten eiskalt aus und glich in der 78. Minute aus. Nach der erneuten Führung und dem erneuten SVW-Gegenschlag kam es "zu einer Situation, mit der keiner mehr rechnet“, freute sich Yavuz über den späten Lucky Punch seines Teams. Mit dem Erfolg sammelt der FC Germania Okriftel nicht nur drei Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen nach den schweren Wochen zuvor. „Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Yavuz.

Tore: 1:0 Kodraliu (54.), 1:1 Rodwald (78.), 2:1 Siewe Nana (80.), 2:2 Ptak (83.), 3:2 Buljubasic (90.+3). – Zuschauer: 100.