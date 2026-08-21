SV Wiesbaden kassiert späten Ausgleich gegen Nied SVW verpasst vierten Sieg im fünften Spiel knapp +++ Tarik Choukairi trifft Tor und Pfosten von Philipp Durillo · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Das Duell zwischen dem SV Wiesbaden und Alemannia Nied endete 1:1. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Der SV Wiesbaden hat seinen vierten Saisonsieg im fünften Spiel knapp verpasst: Gegen Alemannia Nied führte der SVW bis in die Schlussphase knapp mit 1:0, musste dann aber den Ausgleich hinnehmen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Es war mehr drin gewesen. In der zweiten Halbzeit hätten wir den Sack zumachen müssen"; trauerte der sportliche Leiter des SVW, Yildirim Sari, den vergebenen Gelegenheiten von Ruven Bertel (auf der Linie geklärt), Rami Roubiou (aus acht Metern knapp vorbei) und Yassin Khamal (Ball in aussichtsreicher Position nicht getroffen) hinterher.

So kam Nied noch zum Ausgleich: Der eingewechselte Jan Becker tankte sich im Mittelfeld durch, der ebenfalls eingewechselte Jan Bücher flankte aus dem rechten Halbfeld und am langen Pfosten drückte Tarik Choukairi den Ball über die Linie. Die Video-Highlights zum Spiel seht ihr hier.