 2026-08-17T04:56:09.060Z

Spielbericht

SV Wiesbaden kassiert späten Ausgleich gegen Nied

SVW verpasst vierten Sieg im fünften Spiel knapp +++ Tarik Choukairi trifft Tor und Pfosten

von Philipp Durillo · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser
Das Duell zwischen dem SV Wiesbaden und Alemannia Nied endete 1:1.
Das Duell zwischen dem SV Wiesbaden und Alemannia Nied endete 1:1. – Foto: Pia Pfeifer

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Pierre Massfeller
Pierre Massfeller
Tarik Choukairi
Tarik Choukairi
Youcef Ayad
Youcef Ayad

Wiesbaden. Der SV Wiesbaden hat seinen vierten Saisonsieg im fünften Spiel knapp verpasst: Gegen Alemannia Nied führte der SVW bis in die Schlussphase knapp mit 1:0, musste dann aber den Ausgleich hinnehmen.

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"Es war mehr drin gewesen. In der zweiten Halbzeit hätten wir den Sack zumachen müssen"; trauerte der sportliche Leiter des SVW, Yildirim Sari, den vergebenen Gelegenheiten von Ruven Bertel (auf der Linie geklärt), Rami Roubiou (aus acht Metern knapp vorbei) und Yassin Khamal (Ball in aussichtsreicher Position nicht getroffen) hinterher.

So kam Nied noch zum Ausgleich: Der eingewechselte Jan Becker tankte sich im Mittelfeld durch, der ebenfalls eingewechselte Jan Bücher flankte aus dem rechten Halbfeld und am langen Pfosten drückte Tarik Choukairi den Ball über die Linie.

Die Video-Highlights zum Spiel seht ihr hier.

Damit machte er es besser als in Minute 3, als er per Kopf nach einer Flanke von Elias Toegel noch am Pfosten gescheitert war. "Die erste Viertelstunde ging ganz klar an Nied, wir haben uns user Tor erarbeitet", sagte Sari. Bezeichnenderweise fiel die Wiesbadener Führung nach einem Standard. Maxim Bujnov flankte von der Mittellinie, der Ball wurde geklärt, ein Fernschuss aus dem Rückraum flipperte vor die Füße von Pierre Massfeller, der mit einem Lupfer zunächst am Keeper scheiterte, den Nachschuss aber versenkte (35.). Youcef Ayad sah kurz vor Ende Rot, offenbar nach einem Verbalvergehen in Richtung Schiedsrichter.