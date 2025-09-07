SV Wiesbaden kassiert in Hornau "zu einfache Tore"

Kelkheim. Nach dem Derbysieg beim Türkischen SV wieder ein Rückschlag für den SV Wiesbaden, die den TuS Hornau mit 2:4 unterlagen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Niklas Kern und Luca Morlac stellten ruckzuck auf 2:0 (9./13.). Doch der Sportverein wirkte nicht geschockt. Saki Nakos legte für den 2:1-Schützen Kevin Faro auf, der erstmals für den SVW traf. Über die Stationen Jason Ptak und Faro kam der Ball kurz vorm Pausenpfiff zu Nakos, der beim 2:2 seine Klasse im Abschluss zeigte. Doch die während der Aufholjagd an den Tag gelegte „Giftigkeit“ vermisste SVW-Sportchef Yildirim Sari in der zweiten Hälfte weitgehend. Folge: Hornau sorgte per Doppelschlag für die Vorentscheidung. „Letztlich eine verdiente Niederlage. Hornau hat das clever rausgespielt. Wir kommen gegen ein Topteam der Liga zurück, kassieren dann aber wieder zu einfache Tore in Verbindung mit dem Aufwand, den wir betreiben“, erwartet Sari in der Defensivarbeit mehr Konsequenz. Daheim geht es nun gegen Neuling TSF Heuchelheim (So., 15 Uhr).
Im Lager der TuS Hornau freute man sich über den wichtigen Heimsieg, mit dem die TuS dem Tabellenführer SG Walluf auf den Fersen bleiben. „Wir waren am Anfang saustark, sehr passsicher, mit viel Bewegung“, lobte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt sein Team. Das dann nachließ und sich vermeidbare zwei Gegentreffer fing. „Wir haben fünf Prozent weniger gemacht, dann wird’s schwer.“ Erneut fiel dabei ein Gegentor nach einem Einwurf, wie bereits beim Heimspiel gegen Zeilsheim. „Da haben wir schon den Anspruch, das konzentrierter zu verteidigen, das haben wir auch in der Kabine deutlich angesprochen“, sagte Schmitt.
Seine Mannschaft nahm sich das offenbar zu Herzen und blieb nach dem 3:2 durch Morlac auf dem Gaspedal und legte durch Meron Teku das vierte nach. An allen Hornauer Treffern war Leon Krönert als Assistgeber beteiligt. Der 21-Jährige entpuppt sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der TuS. Für die es kommenden Sonntag zum Duell der Hessenliga-Absteiger nach Steinbach Haiger geht.
Tore: 1:0 Kern (9.), 2:0 Morlac (13.), 2:1 Faro (20.), 2:2 Nakos (45.+3), 3:2 Morlac (62.(, 4:2 Teku (67.). – Zuschauer: 180.