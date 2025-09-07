SV Wiesbaden kassiert in Hornau "zu einfache Tore"

Im Lager der TuS Hornau freute man sich über den wichtigen Heimsieg, mit dem die TuS dem Tabellenführer SG Walluf auf den Fersen bleiben. „Wir waren am Anfang saustark, sehr passsicher, mit viel Bewegung“, lobte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt sein Team. Das dann nachließ und sich vermeidbare zwei Gegentreffer fing. „Wir haben fünf Prozent weniger gemacht, dann wird’s schwer.“ Erneut fiel dabei ein Gegentor nach einem Einwurf, wie bereits beim Heimspiel gegen Zeilsheim. „Da haben wir schon den Anspruch, das konzentrierter zu verteidigen, das haben wir auch in der Kabine deutlich angesprochen“, sagte Schmitt.

Seine Mannschaft nahm sich das offenbar zu Herzen und blieb nach dem 3:2 durch Morlac auf dem Gaspedal und legte durch Meron Teku das vierte nach. An allen Hornauer Treffern war Leon Krönert als Assistgeber beteiligt. Der 21-Jährige entpuppt sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der TuS. Für die es kommenden Sonntag zum Duell der Hessenliga-Absteiger nach Steinbach Haiger geht.