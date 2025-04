SV Wiesbaden kassiert auf eigenem Platz sieben Tore

Wiesbaden. 5:7 – beim Verbandsligisten SV Wiesbaden rang der Sportliche Leiter Yildirim Sari nach Worten und fand schließlich nach der 5:7-Pleite gegen den SC Waldgirmes II ziemlich deutliche. Die Enttäuschung im Lager des bislang so guten Aufsteigers ist groß. Sieben Gegentore auf eigenem Platz ist beim SVW niemand gewohnt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

SVW-Sportchef Yildirim Sari wollte die Garde der Ausfälle nicht als Alibi für die Pleite anführen: „Jeder muss sich hinterfragen, ob er die Saison so zu Ende spielen will. Ob das der eigene Anspruch ist. Für die Zuschauer hat es mir leidgetan.“ Unabhängig von der Packung ist klar, dass sich neben Mo Sanandajizadeh beim SVW mit Durim Rashica nach der Runde ein weiterer Dauerbrenner verabschieden wird. Er war schon 2016 dabei, als der SVW nach dem freiwilligen Abstieg aus der Hessenliga einen Neustart zu bewerkstelligen hatte. Defensivstratege Rashica scheidet als Spieler und Co-Trainer von Chefcoach Daniel Löbelt aus, will sich als Coach neu orientieren.