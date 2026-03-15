SV Wiesbaden in Limburg mit couragiertem Auftritt SVW holt einen Auswärtspunkt, der nochmal wichtig werden kann von Stephan Neumann · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Starke Moral des SV Wiesbaden in Limburg. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Limburg. Wichtiger und verdienter Punktgewinn für den SV Wiesbaden in Limburg. Imponierend, wie der SVW den frühen Rückstand wegsteckte und ins Spiel fand. Der Lohn: Aus der Drehung schweißte Julian Bill zum Ausgleich ein.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nach Strafraumfoul an Hiroki Torinomi stellte Aidan Harney vom Punkt gar auf 1:2, ehe auf der Gegenseite Max Wartenberg den Ball mit der Hand erwischte und Limburg seinen Elfmeter nutzte.