SV Wiesbaden in Limburg mit couragiertem Auftritt

Limburg. Wichtiger und verdienter Punktgewinn für den SV Wiesbaden in Limburg. Imponierend, wie der SVW den frühen Rückstand wegsteckte und ins Spiel fand. Der Lohn: Aus der Drehung schweißte Julian Bill zum Ausgleich ein.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Nach Strafraumfoul an Hiroki Torinomi stellte Aidan Harney vom Punkt gar auf 1:2, ehe auf der Gegenseite Max Wartenberg den Ball mit der Hand erwischte und Limburg seinen Elfmeter nutzte.
In der beiderseits offensiv geführten Partie monierte SVW-Sportchef Yildirim Sari in der Szene mit Julian Bill den ausgebliebenen Strafstoßpfiff, zudem wurde ein Tor von Jan Rodwald nicht gegeben. „Insgesamt aber ein folgerichtiges Remis“, verspürt Sari vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Hornau (So., 15 Uhr) eine klare Steigerung. Keeper Silvan Sevinc hielt erneut stark, aber auch Gastgeber-Torwart Maximilian Jung parierte in einigen Szenen klasse.
SV Wiesbaden: S. Sevinc; Toyosawa, Bertel, Harney, Rodwald, Torinomi, Scheicher, Bill, Preuße (65. Wartenberg), Romero Centeno (75. Faro), Siewe Nana (62. Benikhlef).
Tore: 1:0 Ramcilovic (6.), 1:1 Bill (35.), 1:2 Harney (68./Foulelfmeter), 2:2 Ramcilovic (73./Handelfmeter). – Zuschauer: 150.