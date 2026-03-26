SV Wiesbaden: In Heuchelheim den Hebel umlegen Sportverein will Zeichen für den Klassenhalt setzen+++Erste Zusagen für die neue Runde und ein Zugang von Stephan Neumann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Jason Ptak bleibt auch kommende Saison beim SV Wiesbaden. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Der Ernst der Lage ist erkannt, „aber wir dürfen nicht in Panik verfallen“, sagt Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des SV Wiesbaden, vor dem Auftritt bei TSF Heuchelheim (So., 15.15 Uhr). Ein Team, das zuletzt in Hadamar eine 0:9-Packung hinnehmen musste.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir haben selbst genug eigene Baustellen“, richtet Sari komplett den Fokus auf die eigenen Reihen. Ganz bitter: Tamer Dere, nach Kreuzbandriss im Aufbau, hat im gleichen Knie einen erneuten Kreuzbandriss erlitten. Auch bei Athanasios „Saki“ Nakos bereitet das Knie Sorgen. Es liege zwar keine Kreuzbandverletzung vor, aber man müsse noch von einer Pause von fünf bis sechs Wochen ausgehen, erläutert Yildirim Sari. Yassin Khamal und Tim Maurer fallen ebenfalls aus.

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim SV Wiesbaden SV Wiesbaden 15:15 PUSH