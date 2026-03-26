SV Wiesbaden: In Heuchelheim den Hebel umlegen

Wiesbaden. Der Ernst der Lage ist erkannt, „aber wir dürfen nicht in Panik verfallen“, sagt Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des SV Wiesbaden, vor dem Auftritt bei TSF Heuchelheim (So., 15.15 Uhr). Ein Team, das zuletzt in Hadamar eine 0:9-Packung hinnehmen musste.
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„Wir haben selbst genug eigene Baustellen“, richtet Sari komplett den Fokus auf die eigenen Reihen. Ganz bitter: Tamer Dere, nach Kreuzbandriss im Aufbau, hat im gleichen Knie einen erneuten Kreuzbandriss erlitten. Auch bei Athanasios „Saki“ Nakos bereitet das Knie Sorgen. Es liege zwar keine Kreuzbandverletzung vor, aber man müsse noch von einer Pause von fünf bis sechs Wochen ausgehen, erläutert Yildirim Sari. Yassin Khamal und Tim Maurer fallen ebenfalls aus.
Positiv dagegen: Sohaib Benikhlef, Jason Ptak und Ruven Bertel zählen zu den Akteuren des aktuellen Kaders, die für die Saison 2026/27 zugesagt haben. Die der SVW, davon geht Sari fest aus, ungeachtet derzeitiger Sorgen als Verbandsligist bestreiten soll. Ein erster Zugang ist mit Offensiv-Allrounder Jerome Jampe (22/ zuletzt VfB Ginsheim) auch schon sicher. Ein Spieler mit guter Ausbildung, der bestens ins Konzept mit jungen, ausbaufähigen Leuten passe, führt Yildirim Sari an.