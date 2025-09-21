 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielbericht
SVW-Keeper Noah Kara musste in Hadamar vier Mal hinter sich greifen.
SVW-Keeper Noah Kara musste in Hadamar vier Mal hinter sich greifen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

SV Wiesbaden im Alu-Pech

Verbandsligist trifft im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Hadamar drei Mal die Latte und verteilt Einladungen zu Gegentoren

Limburg. Nächste Niederlage für den SV Wiesbaden, diesmal beim Titelkandidaten Rot-Weiß Hadamar. Bei der allerdings mehr möglich war.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Ohne Torjäger Athanasios „Saki“ Nakos (Knieverletzung, die jetzt per MRT untersucht wird) ging der SVW couragiert ans Werk. Und zimmerte durch Aidan Harney einen Freistoß an die Lattenunterkante (27.). Zudem lenkte Hadamars starker Keeper Nemanja Saula den Schuss von Kevin Faro an den Querbalken, parierte klasse gegen Dillon Fosuhene. Viel Glück für die Gastgeber um Spielertrainer Maurice Burkhardt, Co-Trainer Andi Bonß und Ex-SVWWler Nico Rieble in der Startelf, die ihrerseits kurz vor der Pause nach Hereingabe von Paul Sapper dank Tolga Demirbas das 1:0 bejubeln durften.

Nach Wiederbeginn die schnelle Vorentscheidung: Sapper erhöhte nach einleitendem Pass von Marc Fichtner auf 2:0, der kurz darauf von Naoki Toyosawa im Strafraum regelwidrig angegangen wurde. Brooklyn Wölfinger verwandelte den fälligen Strafstoß zum 3:0. Während dem SVW beim Lattentreffer von Pablo Romero Centeno das Pech treu blieb. „Das Ergebnis spielt nicht den Verlauf wider. Es war mit unsere beste erste Hälfte, aber dann laden wir den Gegner beim 2:0 und 3:0 zu Toren ein. Wobei Hadamar schon Qualität hat“, sah SVW-Sportchef Yildirim Sari trotz des 0:4 Mut machende Aspekte. Es folgt die Partie in Breidenbach (So., 15 Uhr).
Tore: 1:0 Demirbas (45.), 2:0 Sapper (52.), 3:0 Wölfinger (54./Foulelfmeter), 4:0 Petak (83.). – Zuschauer: 150.

