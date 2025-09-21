SVW-Keeper Noah Kara musste in Hadamar vier Mal hinter sich greifen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

SV Wiesbaden im Alu-Pech Verbandsligist trifft im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Hadamar drei Mal die Latte und verteilt Einladungen zu Gegentoren

Limburg. Nächste Niederlage für den SV Wiesbaden, diesmal beim Titelkandidaten Rot-Weiß Hadamar. Bei der allerdings mehr möglich war.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Ohne Torjäger Athanasios „Saki“ Nakos (Knieverletzung, die jetzt per MRT untersucht wird) ging der SVW couragiert ans Werk. Und zimmerte durch Aidan Harney einen Freistoß an die Lattenunterkante (27.). Zudem lenkte Hadamars starker Keeper Nemanja Saula den Schuss von Kevin Faro an den Querbalken, parierte klasse gegen Dillon Fosuhene. Viel Glück für die Gastgeber um Spielertrainer Maurice Burkhardt, Co-Trainer Andi Bonß und Ex-SVWWler Nico Rieble in der Startelf, die ihrerseits kurz vor der Pause nach Hereingabe von Paul Sapper dank Tolga Demirbas das 1:0 bejubeln durften.