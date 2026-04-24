Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SV Wiesbaden holt Yankhoba Soumare
Zentraler Abwehrspieler des FC Bierstadt wechselt im Sommer in den Helmut-Schön-Sportpark
von Philipp Durillo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Yankhoba Soumaré (rechts) wechselt im Sommer zum SV Wiesbaden. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)
Wiesbaden. Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des Verbandsligisten SV Wiesbaden, meldet einen zweiten Zugang für die nächste Runde.Vom Gruppenligisten FC Bierstadt kommt Yankhoba „Yankho“ Soumare in den Helmut-Schön-Sportpark, bestätigt Sari.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Er will sportlich den nächsten Schritt machen. Mit seiner starken körperlichen Präsenz kann er für uns sehr wichtig werden“, sieht der Sportliche Leiter beim 23-jährigen zentralen Abwehrspieler mit Wurzeln im Senegal jede Menge Potenzial. Soumare war über die SG Schlangenbad zum FC Bierstadt gelangt. Zuvor hatte der Sportverein Jerome Jampe (VfB Ginsheim) verpflichtet.