 2026-04-23T13:43:33.969Z

Transfers

SV Wiesbaden holt Yankhoba Soumare

Zentraler Abwehrspieler des FC Bierstadt wechselt im Sommer in den Helmut-Schön-Sportpark

von Philipp Durillo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Yankhoba Soumaré (rechts) wechselt im Sommer zum SV Wiesbaden.
Yankhoba Soumaré (rechts) wechselt im Sommer zum SV Wiesbaden. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

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Yankhoba Soumare

Wiesbaden. Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des Verbandsligisten SV Wiesbaden, meldet einen zweiten Zugang für die nächste Runde.Vom Gruppenligisten FC Bierstadt kommt Yankhoba „Yankho“ Soumare in den Helmut-Schön-Sportpark, bestätigt Sari.

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„Er will sportlich den nächsten Schritt machen. Mit seiner starken körperlichen Präsenz kann er für uns sehr wichtig werden“, sieht der Sportliche Leiter beim 23-jährigen zentralen Abwehrspieler mit Wurzeln im Senegal jede Menge Potenzial. Soumare war über die SG Schlangenbad zum FC Bierstadt gelangt. Zuvor hatte der Sportverein Jerome Jampe (VfB Ginsheim) verpflichtet.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
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