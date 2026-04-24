SV Wiesbaden holt Yankhoba Soumare

Yankhoba Soumaré (rechts) wechselt im Sommer zum SV Wiesbaden. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Wiesbaden. Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des Verbandsligisten SV Wiesbaden, meldet einen zweiten Zugang für die nächste Runde.Vom Gruppenligisten FC Bierstadt kommt Yankhoba „Yankho“ Soumare in den Helmut-Schön-Sportpark, bestätigt Sari.

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„Er will sportlich den nächsten Schritt machen. Mit seiner starken körperlichen Präsenz kann er für uns sehr wichtig werden“, sieht der Sportliche Leiter beim 23-jährigen zentralen Abwehrspieler mit Wurzeln im Senegal jede Menge Potenzial. Soumare war über die SG Schlangenbad zum FC Bierstadt gelangt. Zuvor hatte der Sportverein Jerome Jampe (VfB Ginsheim) verpflichtet.