SV Wiesbaden holt Torinomi und Siewe Nana

Wiesbaden. Kaum ist das letzte Spiel gespielt, schon dreht sich das Wechselkarussell in der Verbandsliga. Allen voran beim SV Wiesbaden, der am Dienstag zwei Neuzugänge verkündete.

Mit Hiroki Torinomi kommt ein Mittelfeld-Sechser von Ligarivale SV Zeilsheim, der dort nicht über die Reservistenrolle hinaus kam. „Ich kenne Hiroki schon seit einiger Zeit. Er hat sich entschieden, im Winter etwas Neues zu machen“, sagt Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des SVW. Der Japaner spielte insgesamt neun Jahre für Germania Weilbach, ehe im Sommer der Schritt nach Zeilsheim folgte. Aus Weilbacher Zeiten kennt er zudem Torhüter Noah Kara gut. Hinzu kommt Cedric Siewe Nana (Germania Okriftel), der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. „Er ist ein Wiesbadener Junge, der uns vorne noch variabler machen wird“, erklärt Sari.