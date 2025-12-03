SV Wiesbaden holt Torinomi und Siewe Nana

Wiesbaden. Kaum ist das letzte Spiel gespielt, schon dreht sich das Wechselkarussell in der Verbandsliga. Allen voran beim SV Wiesbaden, der am Dienstag zwei Neuzugänge verkündete.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Mit Hiroki Torinomi kommt ein Mittelfeld-Sechser von Ligarivale SV Zeilsheim, der dort nicht über die Reservistenrolle hinaus kam. „Ich kenne Hiroki schon seit einiger Zeit. Er hat sich entschieden, im Winter etwas Neues zu machen“, sagt Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des SVW. Der Japaner spielte insgesamt neun Jahre für Germania Weilbach, ehe im Sommer der Schritt nach Zeilsheim folgte. Aus Weilbacher Zeiten kennt er zudem Torhüter Noah Kara gut. Hinzu kommt Cedric Siewe Nana (Germania Okriftel), der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. „Er ist ein Wiesbadener Junge, der uns vorne noch variabler machen wird“, erklärt Sari.
Der Deutsch-Kameruner verbrachte seine Jugend beim FV Biebrich. Über die Stationen Fortuna Mombach, SV Niedernhausen und TSG Wörsdorf kam der 28-Jährige 2022 nach Okriftel und war dort in der Saison 23/24 mit 26 Torbeteiligungen maßgeblich am Verbandsliga-Aufstieg der Germania beteiligt. In der vergangenen Verbandsliga-Spielzeit netzte er 13 Mal. Derweil werden Naqib Tokhi und Bernard Fosu Anin (beide Ziel unbekannt) den Verein im Winter verlassen. „Wir sind dankbar für die Leistung, die sie für uns gebracht haben“, betont Sari, dessen Kaderplanung für die Winterpause nun abgeschlossen ist.
Siewe Nana (28) und Torinomi (29) schrauben den Altersschnitt des ohnehin sehr jungen SVW-Kaders nach oben. „Wir haben zwei erfahrene Spieler dazugewonnen, die uns definitiv in der Tiefe verstärken werden“, ist Sari glücklich über die Zugänge. Nach der Hallensaison stehen im Frühjahr für den SVW „einige interessante Testspiele“ – unter anderem gegen SV Pars Neu-Isenburg, Kickers Offenbach II und die U19 des SVWW – an. Um am 1. März bei SF/BG Marburg wieder in die Verbandsliga zu starten.