SV Wiesbaden holt Hessenliga-Torhüter Nach dem Abstieg schüren einige vielversprechende Transfers beim SVW die Hoffnung auf eine sorgenfreie Runde +++ Denis Wieszolek kommt von RW Walldorf von Philipp Durillo · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Denis Wieszolek steht in der kommenden Saison beim SV Wiesbaden zwischen den Pfosten. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

Wiesbaden. Noch ist die Wunde nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Verbandsliga beim SV Wiesbaden nicht verheilt. Wenngleich einige Spieler den Verein verlassen haben, scheint beim SVW jedoch wieder eine gewisse Grundeuphorie auf die neue Runde einzukehren. Denn der bisherige Transfersommer nährt beim Traditionsverein die Hoffnungen, in der Gruppenliga wieder stabiler zu performen als bisher in diesem Jahr. Denn den Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Yildirim Sari ist es dabei gelungen, durchaus hochkarätige Spieler von einem Engagement beim SVW zu überzeugen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Allen voran sticht hier der Transfer von Denis Wieszolek ins Auge. Der 30-jährige Torhüter kommt auf über 250 Partien in Regionalliga und Oberliga, die er im Trikot von Eintracht Trier und zuletzt dem SV Rot-Weiß Walldorf bestritten hat. "Ein sehr bedeutsamer Transfer für uns, zumal die halbe Region an ihm dran war. Denis ist jetzt beruflich in Mainz fest verankert und kann nicht mehr so viel Aufwand für den Fußball betreiben, will aber immer noch Teil einer ambitionierten Truppe sein. Es hat sofort gepasst, er wird mit seiner Erfahrung und Klasse unseren jungen Spielern Sicherheit geben", verkündet Yildirim Sari.

Gemeinsam mit Wieszolek kommen auch die beiden weiteren neuen Torhüter Björn Fricke (SKG 23) und Sertzio Shahaj (Hellas Schierstein) neu zum Verein. Das Trio wird künftig von Timo Nietsch gecoacht, der früher mal das SVW-Trikot trug, zuletzt in Erbenheim spielte und nun als Torwarttrainer beim SVW anheuert. Doppelpack von den 23ern und den 02ern