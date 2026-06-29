SV Wiesbaden holt Hessenliga-Torhüter

Wiesbaden. Noch ist die Wunde nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Verbandsliga beim SV Wiesbaden nicht verheilt. Wenngleich einige Spieler den Verein verlassen haben, scheint beim SVW jedoch wieder eine gewisse Grundeuphorie auf die neue Runde einzukehren. Denn der bisherige Transfersommer nährt beim Traditionsverein die Hoffnungen, in der Gruppenliga wieder stabiler zu performen als bisher in diesem Jahr. Denn den Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Yildirim Sari ist es dabei gelungen, durchaus hochkarätige Spieler von einem Engagement beim SVW zu überzeugen.
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Allen voran sticht hier der Transfer von Denis Wieszolek ins Auge. Der 30-jährige Torhüter kommt auf über 250 Partien in Regionalliga und Oberliga, die er im Trikot von Eintracht Trier und zuletzt dem SV Rot-Weiß Walldorf bestritten hat. "Ein sehr bedeutsamer Transfer für uns, zumal die halbe Region an ihm dran war. Denis ist jetzt beruflich in Mainz fest verankert und kann nicht mehr so viel Aufwand für den Fußball betreiben, will aber immer noch Teil einer ambitionierten Truppe sein. Es hat sofort gepasst, er wird mit seiner Erfahrung und Klasse unseren jungen Spielern Sicherheit geben", verkündet Yildirim Sari.
Gemeinsam mit Wieszolek kommen auch die beiden weiteren neuen Torhüter Björn Fricke (SKG 23) und Sertzio Shahaj (Hellas Schierstein) neu zum Verein. Das Trio wird künftig von Timo Nietsch gecoacht, der früher mal das SVW-Trikot trug, zuletzt in Erbenheim spielte und nun als Torwarttrainer beim SVW anheuert.
Doppelpack von den 23ern und den 02ern
Genau wie Fricke wechselt Vin Fachinger vom künftigen Platz- und Ligarivalen SKG 23 zum SVW. "Ich kenne Vin seit der Jugend in Eltville. Ein vielseitiger Defensivallrounder, der mit seiner Unbedarfheit, seinem Mut und seiner Schnelligkeit viel Spaß machen kann", sagt Sari. Zudem kommt ein Doppelpack vom FV Biebrich. Othman Essahli, der in der Vorsaison noch A-Jugend spielte, soll links hinten in die Fußstapfen von Naoki Toyosawa treten, der wiederum zu den 02ern gewechselt ist. Ebenfalls beim SVW heuert der zentrale Offensivspieler Yusuf Ürel an. "Mit seine Vielseitigkeit und Kreativität kann er bei uns ein wichtiger Faktor werden", sagt Sari.
Bereits vor dem Abstieg hatte der SVW die Wechsel von Paul Stahl (TuS Dietkirchen), Pierre Massfeller, Rami Roubiou (beide SV Erbenheim), Yankhoba Soumaré (FC Bierstadt) und Ryoma Osaka (FC Basara Mainz) verkündet.
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Ein bis zwei Zugänge könnten noch folgen, lässt Sari anklingen. Auch Co-Trainer Marcel Heilmann, der vor wenigen Jahren noch in der fünftklassigen Bayernliga spielte, arbeitet nun in der Vorbereitung als Spieler mit und könnte - sofern er fit bleibt - eine stabile Stütze in der Defensive werden. Große Ziele ruft der SVW nach dem "desaströsen halben Jahr" (Sari) vorerst nicht aus. "Wir wollen so schnell es geht die 40 Punkte erreichen und setzen uns kurzfristige, etappenweise Ziele", sagt Sari.