SV Wiesbaden gelingt Coup in Waldbrunn

Beim SVW rückte Ben Preuße in die Startelf und zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen sogleich mit dem 0:1 (8.) zurück – sein erstes Saisontor. Nach der Pause durften Sohaib Benikhlef (25-Meter-Kracher unter die Latte) und Pablo Romero Centeno (abgefälschter Freistoß) ebenfalls ihre ersten Treffer bejubeln. Nach einem Handspiel verlor Waldbrunn, das durch Lukas Scholl die Latte traf, kurz vor der Pause Moritz Steinhauer mit Roter Karte, warf aber auch in Unterzahl seine Kampfkraft und Physis in die Waagschale. „Wichtig war, dass wir uns durch das 2:2 nicht haben verunsichern lassen. Hier zu gewinnen, ist wirklich nicht einfach“, zollte SVW-Sportchef Yildirim Sari dem gesamten Team Anerkennung. Zwei Zugänge habe man im Köcher, deutet er an. In der Restrunde ab 1. März geht es für den SVW zunächst zu SF/BG Marburg.