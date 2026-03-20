SV Wiesbaden gegen Hornau gefordert, Walluf gegen Marburg

Der SV Wiesbaden spielt am Wochenende gegen den Tabellenführer. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Beim Verbandsligisten SV Wiesbaden sieht der Sportliche Leiter Yildirim Sari den Klassenerhalt keineswegs als Selbstverständlichkeit an. „Wir müssen die Tabellensituation im Blick behalten. Die Truppe ist aber stark genug, um in die Spur zu kommen. Wir müssen aufpassen, planen aber für die nächste Saison mit der Verbandsliga“, sagt er vor dem Spiel gegen Tabellenführer TuS Hornau (So., 15 Uhr), der nach dem 0:3 gegen RW Hadamar angeknockt nach Wiesbaden kommt - sicherlich entschlossen, die Heimpleite auszumerzen.

Die Gastgeber betrachten unterdessen ihr 2:2 bei Limburg 07 als Mutmacher, sich auf Dauer aus dem unteren Bereich abzusetzen. Was auch die Kaderplanung fürs nächste Spieljahr erleichtern würde. „Wir haben nicht vor, noch einmal einen großen Umbruch einzuleiten“, beabsichtigt Sari, das Gros des aktuellen Aufgebots zu halten. Einschließlich Galionsfigur Athanasios „Saki“ Nakos, der zunächst aufgrund seiner Knieblessur weiter ausfällt. „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit ihm“, sagt Sari.

Jetzt werde Nakos in Verbindung mit familiären und beruflichen Faktoren abwägen. „Ich bin guter Dinge“, glaubt der Sportchef angesichts der engen Bindung zum Verein an das Ja-Wort des Offensivspielers für eine weitere Saison. Und daran, dass die Mannschaft nicht in den Bereich der bis zu maximal fünf Absteiger umfassenden Zone absackt. Je nach Anzahl möglicher Hessenliga-Absteiger in die Verbandsliga Mitte können es weniger werden.

Die SG Walluf (So., 15, gegen SF/BG Marburg) bleibt nach dem 1:2 in Dietkirchen in der Ergebnisflaute. „Die Jungs sind willig, aber es fehlt das Spielglück, das wir uns wieder hart arbeiten müssen. In Dietkirchen hatte wir anfangs vier Chancen, ehe dann der Gegner trifft“, reflektiert Co-Trainer Kevin Detloff die Lage.





