Naoki Toyosawa (links) ist zurück beim SV Wiesbaden, er war vor der Runde eigentlich zum SV Rot-Weiß Hadamar gewechselt, hier eine Szene aus der Partie gegen Hadamar aus der Vorsaison.
Naoki Toyosawa (links) ist zurück beim SV Wiesbaden, er war vor der Runde eigentlich zum SV Rot-Weiß Hadamar gewechselt, hier eine Szene aus der Partie gegen Hadamar aus der Vorsaison. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

SV Wiesbaden freut sich über Rückkehrer

Durch einen bewährten Stammspieler der vergangenen Runde, der sein Hadamar-Gastspiel beendet hat, bietet sich Trainer Löbelt im Defensivbreich noch mehr Auswahl

Wiesbaden. Zuwachs für den Kader des Verbandsligisten SV Wiesbaden durch einen alten Bekannten. Womöglich ist im Heimspiel gegen den FC Waldbrunn (So., 15 Uhr) ein kurzfristiger Rückkehrer bereits wieder für den Sportverein spielberechtigt. Der in der Defensive flexibel einsetzbare Naoki Toyosawa, der sich in der Sommerwechselperiode dem Liga-Konkurrenten RW Hadamar angeschlossen hatte, nutzte die Rückkehr-Option zum vorherigen Club.

„Mit Hadamar sind die Modalitäten besprochen. Wir sind uns einig geworden“, verweist SVW-Sportchef Yildirim Sari auf die benötigte Zustimmung aus Hadamar. Jetzt gehe es nur noch darum, für Toyosawa wieder die Spielberechtigung zu erlangen. „Wir sind froh, dass er zurück ist“, sagt Sari im Hinblick auf die 31 Einsätze des Abwehrspielers in der ersten Saison nach dem Aufstieg, zu dem er beigetragen hatte. Urlaubsbedingt fehlt am Sonntag Ruven Bertel, aber der Kader hat mit Toyosawa noch weiter an Breite gewonnen.

