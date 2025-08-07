SV Wiesbaden fährt selbstbewusst nach Zeilsheim

Wiesbaden. Beim zum Start in Hadamar erfolgreichen SV Zeilsheim (So., 15.30 Uhr) steht der SV Wiesbaden um Trainer Daniel Löbelt nach dem 5:0 über SF/BG Marburg vor einem echten Auswärts-Härtetest.

„Wir haben genug Qualität, um wirklich jeden zu schlagen. Es hängt davon ab, wie viel wir investieren, um die Stärken des Gegners aus dem Spiel zu nehmen“, spornt der Coach an. Kevin Faro, Naqib Tokhi und Aidan Paul Harney sind wieder verfügbar, ob sie zum Kader zählen werden, ist offen. Positiv: Die Einwechselspieler halten das Niveau hoch, was für die Ausgeglichenheit des Kaders spricht, der im Sommer etliche Veränderungen erfahren hat. Ein Konzept mit überwiegend ganz jungen Zugängen, das sich gut angelassen hat.