SV Wiesbaden: Erster Dreier 2026 nach Achterbahnfahrt

Wiesbaden. Abklatschen, durchatmen – im Lager des abstiegsgefährdeten Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden kannte die Erleichterung nach dem hart erkämpften 3:2 (1:2) über das abgeschlagene Schlusslicht FV Breidenbach, das charakterstark dagegenhielt, keine Grenzen. Wo doch die Formation des Sportvereins ihrerseits alles an Willensstärke reingelegt hatte. Der erste Dreier 2026 war nach emotionaler Achterbahnfahrt perfekt.
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SV Wiesbaden – FV Breidenbach 3:2 (1:2). – Von Rückkehrer Tim Maurer mit feinem Außenristpass bedient, netzte Kevin Faro früh für die Gastgeber. Die danach Breidenbach die Kontrolle überließen. Und Hendrik Vaupel einen langen Sololauf zum 1:1 erlaubten. Kurz darauf sprang SVWler Simon Scheicher der Ball vom Knie an die Hand. „Er konnte den Ball gar nicht sehen“, wunderte sich SVW-Sportchef Yildirim Sari über den Elfmeterpfiff – 1:2 für die Gäste um Torjäger-Legende Felix Baum. Letztlich brachten beim Sportverein ab der 60. Minute die Spieler von der Bank frischen Schwung.
Naoki Toyosawa glich aus (85.), ehe der eingewechselte Onur Gündogan Rot sah. Nach hartem Foul hatte er „im Aufstehen den Gegenspieler an der Hüfte weggeschoben“, sah SVW-Chefcoach Daniel Löbelt die Szene nicht als rotwürdig. Doch sie setzte beim nun in Unterzahl agierenden Team zusätzliche Kräfte frei. Yassin Khamal machte mit dem späten 3:2 den erlösenden ersten Dreier des Jahres klar. „Kampf und Leidenschaft gaben den Ausschlag“, atmete auch Daniel Löbelt tief durch. Jetzt wartet beim TSV Steinbach Haiger II eine hohe Hürde (So., 15 Uhr).
SVW: S. Sevinc; Toyosawa, Scheicher, Harney, Rodwald, Bertel, Maurer, Romero Centeno, Siewe Nana, Benikhlef, Faro (Khamal, Onur Gündogan Brunner, Torinomi, Berzin).
Tore: 1:0 Faro (7.), 1:1 Vaupel (34.), 1:2 Vielwock (41./Foulelfmeter), 2:2 Toyosawa (85.), 3:2 Khamal (90.+2). – Rot: Onur Gündogan (87./SVW). – Zu.: 150.