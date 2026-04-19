SV Wiesbaden: Erster Dreier 2026 nach Achterbahnfahrt Rückstand, Platzverweis und Siegtor in der Nachspielzeit - emotionale Partie, bis 3:2-Sieg über nie aufsteckenden FV Breidenbach feststand von Stephan Neumann · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Der SV Wiesbaden um Tim Maurer fährt gegen die kampfstarken Breidenbacher den ersten Dreier des Jahres ein. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Abklatschen, durchatmen – im Lager des abstiegsgefährdeten Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden kannte die Erleichterung nach dem hart erkämpften 3:2 (1:2) über das abgeschlagene Schlusslicht FV Breidenbach, das charakterstark dagegenhielt, keine Grenzen. Wo doch die Formation des Sportvereins ihrerseits alles an Willensstärke reingelegt hatte. Der erste Dreier 2026 war nach emotionaler Achterbahnfahrt perfekt.

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SV Wiesbaden – FV Breidenbach 3:2 (1:2). – Von Rückkehrer Tim Maurer mit feinem Außenristpass bedient, netzte Kevin Faro früh für die Gastgeber. Die danach Breidenbach die Kontrolle überließen. Und Hendrik Vaupel einen langen Sololauf zum 1:1 erlaubten. Kurz darauf sprang SVWler Simon Scheicher der Ball vom Knie an die Hand. „Er konnte den Ball gar nicht sehen“, wunderte sich SVW-Sportchef Yildirim Sari über den Elfmeterpfiff – 1:2 für die Gäste um Torjäger-Legende Felix Baum. Letztlich brachten beim Sportverein ab der 60. Minute die Spieler von der Bank frischen Schwung.