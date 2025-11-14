Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sohaib Benikhlef (links) löste seine Rolle als Sechser beim 5:1-Erfolg über Juno Burg hervorragend. – Foto: T. Metz
SV Wiesbaden: Entwicklungstrend geht in die richtige Richtung
SVW nach 5:1-Auswärtssieg nun zuhause gegen Dietkirchen gefordert
Überragend agierten Julian Bill mit vier Torbeteiligungen, Doppelpacker Jason Ptak und Sohaib Benikhlef als starker Ersatz für den verletzten Kapitän Tim Maurer. „Die Jungs ziehen hervorragend mit“, lobte Sari die Entwicklung des jungen Teams. Für das Spiel gegen TuS Dietkirchen (So., 15 Uhr) sind Maurer und Kevin Faro (Muskelfaserriss) fraglich, Dillon Fosuhene kehrt zurück.