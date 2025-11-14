 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sohaib Benikhlef (links) löste seine Rolle als Sechser beim 5:1-Erfolg über Juno Burg hervorragend.
Sohaib Benikhlef (links) löste seine Rolle als Sechser beim 5:1-Erfolg über Juno Burg hervorragend. – Foto: T. Metz

SV Wiesbaden: Entwicklungstrend geht in die richtige Richtung

SVW nach 5:1-Auswärtssieg nun zuhause gegen Dietkirchen gefordert

Wiesbaden. Der SV Wiesbaden feierte beim Aufsteiger Juno Burg einen 5:1-Erfolg. „Es war schön zu sehen, dass wir sehr guten Verbandsliga-Fußball spielen können“, sagte Sportchef Yilirim Sari.

Überragend agierten Julian Bill mit vier Torbeteiligungen, Doppelpacker Jason Ptak und Sohaib Benikhlef als starker Ersatz für den verletzten Kapitän Tim Maurer. „Die Jungs ziehen hervorragend mit“, lobte Sari die Entwicklung des jungen Teams. Für das Spiel gegen TuS Dietkirchen (So., 15 Uhr) sind Maurer und Kevin Faro (Muskelfaserriss) fraglich, Dillon Fosuhene kehrt zurück.

