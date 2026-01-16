SV Wiesbaden: Entwicklung, Zusammenhalt und neue Gesichter

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Wiesbaden. Zum Verbandsligisten hat uns Yildirim Sari, sportlicher Leiter beim SV, folgende Informationen übermittelt.

"Nach einer deutlichen Leistungssteuerung in den letzte Wochen konnten wir wichtige Punkte einfahren. Die Entwicklung unserer jungen Mannschaft stimmt uns positiv "

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Durch den großen Kaderumbruch und damit einhergehenden Verjüngung des Kaders verlief der Saisonbeginn trotz einer guten Vorbereitung und guter Spielleistungen eher durchwachsen. Es ist aber schön zu sehen, dass die Mannschaft zuletzt sich für den enormen Aufwand belohnen konnte. Insbesondere die Verzahnung unsere erfahrenen Spielern mit den talentierten Jungen verlief sehr gut. Die Jungs halten zusammen; es ist ein toller Teamgeist entstanden."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Als Zugänge begrüßen wir Cedric Siewe Nana von Germania Okriftel und Hiroki Torinomi von SV Zeilsheim. Verlassen werden uns Bernard Fosu Anin (SKG 23 Wiesbaden), Dillon Fosuhene und Naqib Tokhi (beide Ziel unbekannt)."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Zunächst einmal wünschen wir uns eine gute aber intensive und vor allem verletzungsfreie Vorbereitung. Danach möchten wir die Entwicklung fortsetzen und in der Tabelle weiter nach oben klettern."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meisterfavorit ist TuS Hornau; der Abstiegskampf wird vermutlich bis zum letzten Spieltag stattfinden; wen es treffen wird ist schwer zu sagen, da die Liga extrem ausgeglichen ist."

