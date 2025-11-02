SV Wiesbaden enttäuscht, SG Walluf überglücklich

Region. 1:1 im Derby der Verbandsliga zwischen dem SV Wiesbaden und der SG Walluf – nach dem Verlauf zu wenig für den SVW, für die Rheingauer angesichts anhaltender Personalknappheit dagegen ein wertvoller Zähler.
Nach Befreiungsschlag von Wallufs Bastian Bsullak kam es zum Laufduell zwischen Ex-SGler Jan Rodwald und Gäste-Spieler Maurice Schulz. Der herauseilende SVW-Keeper Noah Kara trat über den Ball und Schulz durfte vollenden. Ein Geschenk für die SG, die auf tiefem Rasen auf Kick and Rush setzen musste. Und Fortuna auf ihrer Seite hatte, als Jason Ptak in der 35. Minute den Ball aus bester Position über den Querbalken schoss, zudem Pablo Romero Centeno den Torrahmen traf. Wallufs Schlussmann Tim Burghold musste nicht eingreifen, durfte froh sein, dass diese Szenen überstanden wurden. Machtlos war er in der 71. Minute, als Julian Bill die Vorlage des agilen Flügelspielers Naoki Toyosawa zum 1:1 veredelte. Kurz vor Schluss wäre Nico Hernandez um ein Haar allein auf Kara zugelaufen, doch ein Dreier wäre für Walluf wohl zu viel des Guten gewesen. „Am Ende musst du glücklich sein, dass du einen Punkt mitgenommen hast“, räumte Wallufs Betreuer Patrick Fehlau ein, nachdem alle Spieler körperlich an ihre Grenzen gegangen waren. „Wir haben den Ball gut laufen lassen. Eigentlich eine geschlossene Leistung, doch bei der Chancenverwertung hat es gehapert. Für uns fühlt sich das fast schon an wie eine Niederlage“, trauerte SVW-Coach Daniel Löbelt einem Dreier nach.
Hoffnungsvoll: Nach längerer Verletzungspause und zuletzt zwei Trainingseinheiten kam Torjäger Saki Nakos zu einem ersten Einsatz. Während bei Walluf Youngster Kevin Calva Lopez (ehemals Jugend SG Orlen) reinkam. Auf die Wallufer warten jetzt gleich drei Herausforderungen binnen weniger Tage: Beginnend am Donnerstag (20 Uhr) mit dem Nachholspiel gegen RW Hadamar. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt anschließend der TSV Steinbach Haiger II ins Johannisfeld, ehe am Mittwoch darauf (12. Nov., 20 Uhr) das Derby bei Biebrich 02 ansteht. Für den SVW geht es am Sonntag (14.30 Uhr) zum SSC Juno Burg.
SVW: N. Kara; Toyosawa, Harney, Rodwald, Bertel, Brunner, Bill, Ptak (72. Nakos), Benikhlef, Romero Centeno (72. Khamal), Pires Almeida.
SG Walluf: Burghold; Nagayoshi, Dimter, B. Bsullak, Hernandez, Dalbert, Prasser (66. Kossmagk) Alahmed, Julius Buff, Schulz (89. Calva Lopez), M. Hasenstab.
Tore: 0:1 Schulz (10.), 1:1 Bill (71.). – Zuschauer: 250.