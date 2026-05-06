SV Wiesbaden: Ein Torjäger verabschiedet sich, einer kehrt zurück

Wiesbaden. Ein Torjäger wird sich verabschieden, einer wird zurückkehren. Beim Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden ist der Sportliche Leiter Yildirim Sari, der auch ins Trainerteam eingebunden ist, mit Hochdruck an der Kaderplanung für die nächste Saison dran. Wobei der am Wochenende spielfreie Sportverein noch große Abstiegssorgen hat. Alle Planungen und Abmachungen, bekräftigt Sari, sind auf eine Verbandsliga-Zugehörigkeit ausgerichtet.
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Mit Saki Nakos verliert SVW seine Galionsfigur
Davon abgesehen hat der in der laufenden Runde vom Verletzungspech geplagte Athanasios „Saki“ Nakos seinen Abschied beim SVW angekündigt. Im Team ist er die Offensiv-Galionsfigur der vergangenen Jahre. Nicht nur aufgrund seiner 48 Tore, die er in der Saison 2023/24 zu Gruppenliga-Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg beigesteuert hatte. Für die letzten drei „Endspiele“ um den Verbleib – gegen Okriftel, in Walluf und gegen Juno Burg – ist der 30-Jährige nun wieder einsatzfähig. Auch mit Blick auf eine mögliche Relegation. Ehe er zum A-Ligisten Hellas Schierstein übersiedeln wird.
Saki Nakos hatte als Jugendspieler bei Biebrich 02 sein Talent als technisch versierter, sehr kompletter Spieler enthaltet. Doch bei Hellas ist in Verbindung mit seinen griechischen Wurzeln eine besondere familiäre Verbindung gegeben. „Er will auch aufgrund von Familie und Job kürzertreten. Das ist alles völlig nachvollziehbar, aber auch schade für uns. Für uns wird er immer ein SVWler bleiben“, weiß Yildirim Sari um die großen Leistungen und Verdienste des Vollblut-Fußballers, der nun im Saison-Finish noch dazu beitragen will, den Sportverein in Hessens zweithöchster Klasse zu halten.
Das Kapitel Nakos endet, das von Pierre Massfeller beim SV Wiesbaden wird neu aufgeschlagen. Der 35-Jährige kehrt in den Helmut-Schön-Sportpark zurück, wo er beim SVW das Fußball-ABC gelernt hatte. Wobei ihm sicher auch Talent in die Wiege gelegt wurde. Schließlich entpuppte sich Massfeller bei all seinen Stationen im Aktivenbereich – aktuell beim Gruppenligisten SV Erbenheim – als Fließbandarbeiter bei der Tore-Produktion. Instinkt und Strafraum-Präsenz zeichnen ihn aus. Yildirim Sari ist bester Dinge, dass all diese Vorzüge auch noch mit 35 und darüber hinaus zur Geltung kommen werden. „Er ist topfit und bringt dazu eine starke Mentalität mit“, sieht der Sportchef im Routinier einen zukünftigen Führungsspieler.
Weiterhin wird sich der offensive Mittelfeldspieler Paul Stahl vom derzeitigen Liga-Gefährten TuS Dietkirchen, der zum Studium in die Landeshauptstadt kommt, dem SV Wiesbaden anschließen, bestätigt Sari. Stahl blickt auch auf Hessenliga-Zeiten bei RW Hadamar zurück. Aus dem aktuellen Aufgebot haben mit Elijah Brunner, Julian Bill und Hiroki Torinomi weitere Akteure zugesagt. Immer davon ausgehend, dass die Klasse gehalten wird.
Mit unbekanntem Ziel wird unterdessen Torhüter Noah Kara den Sportverein im Sommer verlassen.