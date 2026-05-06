SV Wiesbaden: Ein Torjäger verabschiedet sich, einer kehrt zurück Galiosfigur Saki Nakos geht beim abstiegsbedrohten Verbandsligisten von Bord, Pierre Massfeller kehrt zurück+++ Zugang aus Dietkirchen von Stephan Neumann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Saki Nakos verlässt den SV Wiesbaden im Sommer..Pierre Massfeller wechselt zum SVW- – Foto: Willi Roth, Leandra Schmidt

Wiesbaden. Ein Torjäger wird sich verabschieden, einer wird zurückkehren. Beim Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden ist der Sportliche Leiter Yildirim Sari, der auch ins Trainerteam eingebunden ist, mit Hochdruck an der Kaderplanung für die nächste Saison dran. Wobei der am Wochenende spielfreie Sportverein noch große Abstiegssorgen hat. Alle Planungen und Abmachungen, bekräftigt Sari, sind auf eine Verbandsliga-Zugehörigkeit ausgerichtet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mit Saki Nakos verliert SVW seine Galionsfigur

Davon abgesehen hat der in der laufenden Runde vom Verletzungspech geplagte Athanasios „Saki“ Nakos seinen Abschied beim SVW angekündigt. Im Team ist er die Offensiv-Galionsfigur der vergangenen Jahre. Nicht nur aufgrund seiner 48 Tore, die er in der Saison 2023/24 zu Gruppenliga-Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg beigesteuert hatte. Für die letzten drei „Endspiele“ um den Verbleib – gegen Okriftel, in Walluf und gegen Juno Burg – ist der 30-Jährige nun wieder einsatzfähig. Auch mit Blick auf eine mögliche Relegation. Ehe er zum A-Ligisten Hellas Schierstein übersiedeln wird. Saki Nakos hatte als Jugendspieler bei Biebrich 02 sein Talent als technisch versierter, sehr kompletter Spieler enthaltet. Doch bei Hellas ist in Verbindung mit seinen griechischen Wurzeln eine besondere familiäre Verbindung gegeben. „Er will auch aufgrund von Familie und Job kürzertreten. Das ist alles völlig nachvollziehbar, aber auch schade für uns. Für uns wird er immer ein SVWler bleiben“, weiß Yildirim Sari um die großen Leistungen und Verdienste des Vollblut-Fußballers, der nun im Saison-Finish noch dazu beitragen will, den Sportverein in Hessens zweithöchster Klasse zu halten.