SV Wiesbaden: Ein Mutmacher vor der Relegation SVW besiegt den SSC Juno Burg mit 2:1 und muss nun den Super-GAU abwenden von Stephan Neumann · Heute, 19:21 Uhr · 0 Leser

Der SV Wiesbaden siegte am letzten Spieltag gegen Burg und spielt nun Relegation. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Region. Erneut eine gute Saison gespielt – das Team des FV Biebrich 02, 2025 Verbandsliga-Vizemeister, schloss diesmal als Fünfter ab. Der Türkische SV hat als Aufsteiger lange ganz oben mitgespielt, ehe es in der Endphase der nun beendeten Runde ergebnismäßig nicht mehr allzu gut lief. Zum Finale erlebte der TSV beim 1:4 bei RW Hadamar, wie sich Titeljubel anfühlt. Unter Spielertrainer Maurice Burkhardt und Co-Trainer Andreas Bonß hat sich Hadamar, gemäß dem erklärten Ziel, zurück in die Hessenliga gehievt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Während das zu Jahresbeginn begonnene Tief der SG Walluf – ungeachtet zahlenmäßig besser ausgestatteten Kader – gar kurz vor dem Saisonende in die Trainertrennung von Matthias Dworschak und Kevin Detloff mündete. Das finale 0:8 beim TSV Steinbach Haiger II leuchtet wie ein Alarmsignal über einer Spielzeit mit starkem Beginn und starken Nachlassen. Mit dem künftigen Trainer Dennis Merten (siehe Extraartikel) sollen Stabilität und Erfolg in der neuen Runde zurückkehren.