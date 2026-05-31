SV Wiesbaden: Ein Mutmacher vor der Relegation

Region. Erneut eine gute Saison gespielt – das Team des FV Biebrich 02, 2025 Verbandsliga-Vizemeister, schloss diesmal als Fünfter ab. Der Türkische SV hat als Aufsteiger lange ganz oben mitgespielt, ehe es in der Endphase der nun beendeten Runde ergebnismäßig nicht mehr allzu gut lief. Zum Finale erlebte der TSV beim 1:4 bei RW Hadamar, wie sich Titeljubel anfühlt. Unter Spielertrainer Maurice Burkhardt und Co-Trainer Andreas Bonß hat sich Hadamar, gemäß dem erklärten Ziel, zurück in die Hessenliga gehievt.
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Während das zu Jahresbeginn begonnene Tief der SG Walluf – ungeachtet zahlenmäßig besser ausgestatteten Kader – gar kurz vor dem Saisonende in die Trainertrennung von Matthias Dworschak und Kevin Detloff mündete. Das finale 0:8 beim TSV Steinbach Haiger II leuchtet wie ein Alarmsignal über einer Spielzeit mit starkem Beginn und starken Nachlassen. Mit dem künftigen Trainer Dennis Merten (siehe Extraartikel) sollen Stabilität und Erfolg in der neuen Runde zurückkehren.
Und der SV Wiesbaden? Will jetzt nur noch den Super-GAU abwenden, den intern irgendwie keiner für möglich gehalten hätte. Als Team im Abwärts-Modus in die Relegation, beginnend für den SVW am 7. Juni in Kinzenbach oder gegen Niederhöchstadt, das wird der ultimative Charaktertest für alle. Das 2.1 über Juno Burg gibt nun neuen Mut.
„Wichtig, dass wir uns dieses Spiel erkämpft haben“, schöpft SVW-Chefcoach Daniel Löbelt Mut, während Sportchef Yildirim Sari das 1:1 von Gruppenliga-Vizemeister TuRa Niederhöchstadt beobachtete. Bitter nur aus SVW-Sicht: Yassin Khamal handelte sich Gelb ein (32.), Löbelt wollte wechseln, aber da war es bereits mit der zweiten Verwarnung passiert. Folge: Durch die Gelb-Rot fehlt Khamal im ersten Auftritt des SVW in der Relegation am 7. Juni. Aber der Kader ist wieder breiter bestückt, einschließlich Zugang Jerome Jampe, der in der 85. Minuten Alu traf. In Unterzahl brachte der SVW das 2:1 ins Ziel.
Tore: 1:0 Faro (8.), 2:0 Eigentor (28.), 2:1 Kessler (40.). – Zuschauer: 100.