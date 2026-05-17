SV Wiesbaden: Durchatmen nach Zittersieg SVW besiegt Germania Okriftel mit 5:2, doch der Dreier stand zwischenzeitlich auf der Kippe von Stephan Neumann · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

Der SV Wiesbaden freut sich über drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Durchatmen, aber längst kein Aufatmen ist beim Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden nach dem 5:2 über Germania Okriftel angesagt. Der Sportverein, der am Donnerstag (20 Uhr) bei der SG Walluf spielt, würde – ausgehend von drei Direktabsteigern – als Viertletzter in die Relegation gehen. Zum ersten sicheren Platz, den Heuchelheim einnimmt, sind es zwei Punkte

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden FC Germania Okriftel Ger.Okriftel 5 2 Abpfiff Wiedersehen mit Sascha Amstätter an seiner früheren Wirkungsstätte im Helmut-Schön-Sportpark. Jetzt coacht er Absteiger Okriftel, bei dem er 2026/27 bleibt. Während Saki Nakos den SVW zu Hellas Schierstein verlässt. Und in einer Partie, in der das Heimteam oft wie blockiert wirkte, brachte er einige zündende Ideen rein, traf auch zum 2:0.