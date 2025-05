SV Wiesbaden: Bill und Harney komplettieren Kader

Sari erhofft sich "einiges" von Julian Bill

Mit Juian Bill kommt nun ein weiterer vielversprechender Younster dazu, der bei der TSG 1846 Bretzenheim aus der A-Jugend, die in der Regionalliga spielt, zum Saisonendspurt in die Erste Mannschaft hochgezogen wurde - in sieben Spielen gleich fünf Mal netzte. Einer von vielen jungen Spielern, die Sari "über Jahre" verfolgt habe. "Ich erhoffe mit einiges von ihm", sagt er über den variablen Offensivspieler, der auf den Außen, sowie im Zentrum spielen kann. Teamkollege Elijah Brunner, der mit Bill in Bretzenheim zusammenspielte, wird sich im Sommer bekanntlich ebenfalls dem SVW anschließen.