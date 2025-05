SV Wiesbaden: Auf Faro folgt nun auch Yassin Khamal

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Das zeigt, welchen Weg wir als Verein gehen wollen“, sagt Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des SVW, der, genau wie Faro, Khamal schon in seiner Zeit als Jugenspieler beobachtet habe. „In der Liga und in der Halle hat er hervorragende Leistungen gezeigt, die er nun mit dem nächsten Schritt in der Verbandsliga bestätigen kann“, sagt Sari. Der 20-jährige Offensivmann kommt in der laufenden Spielzeit derzeit auf über 30 Torbeteiligungen, ist gemeinsam mit Kevin Faro (47 Torbeteiligungen) eine der Säulen der 02-Zweiten. Zudem ist er bereits der dritte Neuzugang aus dem Lager des FVB – mit „Perspektivspieler“ Max Wartenberg aus der A2 der 02er, die in der Verbandsliga spielt, wird sich ein weiterer junger Spieler dem Sportverein im Sommer anschließen. Auch Torhüter Silvan Sevic aus der U19 des SV Gonsenheim wird ab Sommer Teil des Kaders sein. Nach schwerer Knieverletzung wird Almir Podhumljak nach Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen, berichtet Sari. Ferner bestehe Bedarf noch in der Innenverteidigung und im Angriff, lässt der Sportliche Leiter hinsichtlich weiterer Neuzugänge anklingen.