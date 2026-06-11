SV Wiesbaden am Boden, TuRa schreibt Vereinsgeschichte SVW steigt in die Gruppenliga ab +++ TuRa Niederhöchstadt steigt nach 18 Jahren Gruppenliga in Verbandsliga auf +++ Sari: "Sind nicht heute abgestiegen" +++ Löbelt bleibt wohl Trainer von Lauris Ommert · Heute, 00:15 Uhr · 0 Leser

Großer Jubel bei Deniz Krebs (links) und Noah Stranz (rechts) über den ersten Aufstieg des TuRa in die Verbandsliga nach 18 Jahren Gruppenliga. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Die Hypothek war groß für den SV Wiesbaden. Im Relegationsendspiel gegen Gruppenliga-Vizemeister TuRa Niederhöchstadt hätte der Sportverein einen Sieg mit drei Toren Unterschied benötigt, um die Verbandsliga zu halten. Am Ende verlor der SVW im heimischen Helmut-Schön-Sportpark mit 1:2 (0:2) und muss den bitteren Gang in die Gruppenliga antreten (hier im Re-Live des Wiesbadener Kurier anschauen). Aus der Niederhöchstadt nach 18 Jahren entrinnt und erstmals in der Vereinsgeschichte in die Verbandsliga aufsteigt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Jeff Schäfer: "Werden das Vereinsheim morgen früh abschließen" „Grandios“, jubelte TuRa-Coach Bayram Mechmet nach dem Schlusspfiff. Kapitän „Jeff“ Schäfer rang nach Worten: „Das ist surreal. Wir werden das Vereinsheim morgen früh abschließen.“ Auch Philipp Nocht zeigte sich überwältigt: „Wir haben uns das über die ganze Saison erarbeitet, dass wir hier stehen und steigen jetzt in die Verbandsliga auf – einfach geil.“

Sari: "Sind nicht heute abgestiegen" Auf Seiten des SVW überwog dagegen die Enttäuschung über den Abstieg nach zwei Jahren Verbandsliga. „Es ist extrem schwer Worte zu finden, weil aktuell noch der Schock überwiegt“, gewährte Innenverteidiger Jan Rodwald Einblicke in sein Innenleben. „Es ist ein Resultat der schwachen Rückrunde. Das Spiel war das i-Tüpfelchen im negativen Sinne.“

Nach dem Jahreswechsel gelangen dem SVW lediglich drei Siege, dazu kamen die Niederlagen in beiden Relegationsspielen. „Wir sind nicht heute abgestiegen, sondern wegen der sehr schlechten Leistungen 2026“, sagte Sportlicher Leiter Yildirim Sari deutlich: „Wenn du kontinuierlich in der Rückrunde auf so niedrigem Niveau performst, dann ist die Konsequenz leider der Abstieg.“ Kapitän Tim Maurer fehlte urlaubsbedingt Bereits vor dem Spiel stand fest, dass Kapitän Tim Maurer urlaubsbedingt fehlen würde. Für das Hinspiel in Kinzenbach (1:2) hatte er seinen Urlaub noch umgebucht. „Vor einem Monat ist er natürlich auch nicht davon ausgegangen, dass wir Relegation spielen“, erklärte Sari.