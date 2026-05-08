SV Wiesbaden: Abstieg wäre Rückschlag

Willensstärke und Durchsetzungsvermögen sind in prekärer sportlicher Lage im Verbandsliga-Team des SV Wiesbaden gefragt. Aidan Paul Harney (l.) lebt es beim Heimsieg über Breidenbach vor. Archivfoto: Frank Heinen

Wiesbaden. Diesen Absturz nach passabler Hinrunde mit 21 Punkten und Derbyerfolgen gegen Biebrich 02 und den Türkischen SV hätte im Lager des Verbandsligisten SV Wiesbaden wohl kaum einer für möglich gehalten. Erst zehn Rückrundenpunkte weist der 2024 in die zweithöchste hessische Klasse zurückgekehrte Sportverein auf, der mit 31 Punkten als 13. und damit Fünftletzter gerade noch einen sicheren Platz belegt. Was sich am jetzt für den SVW spielfreien Wochenende ändern kann. Ehe es für ihn gegen Okriftel (17. Mai), in Walluf (21. Mai) und gegen Juno Burg (31. Mai) in den Endspurt geht.

Ausgerechnet zwei Lokalrivalen werden zum Zünglein an der Waage. Die SG Walluf spielt gegen den Viertletzten TSG Heuchelheim (30 Punkte, derzeit noch ein Spiel weniger als der SVW) und der Türkische SV trifft auf den VfR Limburg 07 (beide So., 15 Uhr), der 26 Punkte auf dem Konto, im Vergleich zum Sportverein aber zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Klar, dass sie beim SVW auf Heimdreier der Rheingauer und des TSV hoffen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SG Walluf SG Walluf TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim 15:00 PUSH

Nach aktuellem Stand würde aus der Hessenliga einzig der SC Waldgirmes in die Verbandsliga Mitte absteigen. Hieße für die Abstiegssituation in dieser Klasse: Die letzten drei Clubs steigen direkt ab, der Viertletzte ginge in die Relegationsrunde mit den Teilnehmern der Gruppenligen Wiesbaden und Gießen/Marburg. Ein zweiter Hessenliga-Absteiger in die Verbandsliga-Mitte würde für vier Absteiger sorgen. Der Fünftletzte würde die Relegation spielen.

Für den SVW-Vorsitzenden Markus Walter wäre ein Abstieg in die Gruppenliga ein nur schwer zu verkraftender Rückschlag für alle Pläne des Vereins, aber auch für das in den vergangenen Jahren Geleistete und in die Wege geleiteten Projekte. Wo doch auch alle bisherigen Kaderplanungen und Spieler-Vereinbarungen einzig auf eine weitere Verbandsliga-Saison ausgerichtet sind. Kürzlich nahm Clubchef Walter im Sog der Negativ-Ergebnisse erstmals das Wort Gruppenliga in den Mund. Die Realität machte es unumgänglich, aber die Zuversicht auf den Verbleib ist ungebrochen. „Wir sehen niemanden, der aufgibt. Vorstand, sportliche Leitung, Trainer und Mannschaft ziehen an einem Strang“, sagt Markus Walter. Die Spieler hätten sich auch intern mit der schwierigen Situation auseinandergesetzt. Mit „Einstellung und Haltung“, aber auch mentaler Robustheit möglichst die drei letzten Spiele gewinnen, für die die Offensivkräfte Athanasios Nakos und Julian Bill zur Verfügung stehen dürften, das ist die Vorgabe. Um dann zu sehen, ob es reicht. Die Sonntagergebnisse der Spiele von Heuchelheim und Limburg 07 werden Aufschlüsse liefern. Fakt ist: Für den SV Wiesbaden wird es ein nervenaufreibender Endspurt, eventuell mit dem Nachschlag Relegation. Sollte übrigens gar kein Hessenligist in die Verbandsliga-Mitte absteigen, wären es nur zwei direkte Absteiger.

Bei Abstieg „wird es definitiv schwierig“

Sollte es den SVW erwischen, „wird es definitiv schwierig“, weiß Steuermann Markus Walter und befürchtet in diesem Fall Aderlass: „Davon sind wir bei der Planung nicht ausgegangen. Es würde schon zu Umwälzungen kommen. Wenn es in die Gruppenliga runtergehen würde, dann hätten wir richtig Arbeit.“ Zunächst muss der Sportverein nun zuschauen, wie die direkten Mitkonkurrenten spielen. Um danach in seinen letzten drei Spielen alles für eine Neun-Punkte-Ausbeute zu geben. Die im ungünstigsten Fall kein Garant für die Rettung wäre, aber Chancen wahrt.





