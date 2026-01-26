SV Weyhe verstärkt sich zur Rückrunde

Der SV Weyhe geht mit zusätzlicher Qualität in die Rückrunde der Kreisliga Diepholz. Mit Timon Wolff schließt sich ein 25-jähriger Spieler mit höherklassiger Erfahrung fest der ersten Herrenmannschaft an. Der Klub reagiert damit auch auf die sportlich vielversprechende Ausgangslage in der laufenden Saison 2025/26.

Oberliga-Erfahrung für die erste Herren

Timon Wolff bringt die Erfahrung aus höheren Spielklassen mit: Der Neuzugang war zuvor in der Oberliga aktiv und lief bereits in der Hinrunde dreimal für den SV Weyhe auf. Nun hat er sich endgültig entschieden, seinen sportlichen Weg in der ersten Mannschaft fortzusetzen. Der Verein erhofft sich von Wolffs Verpflichtung zusätzliche Stabilität und Variabilität für die entscheidende Phase der Saison.

Sportlich steht der SV Weyhe hervorragend da. Nach 14 absolvierten Spielen belegt die Mannschaft mit 33 Punkten den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga Diepholz. Mit elf Siegen und nur drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 56:18 zählt Weyhe zu den offensivstärksten Teams der Liga.