SV Weyhe hofft auf Überraschung gegen STK Eilvese

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Weyhe steht zum Start in die neue Saison der Bezirksliga 1 Hannover gleich vor einer echten Bewährungsprobe. Am Freitagabend um 20 Uhr empfängt der Aufsteiger mit dem STK Eilvese den wohl prominentesten Titelkandidaten der Liga. Für Co-Trainer Dominik Mahn ist die Rollenverteilung eindeutig.

Die personelle Situation macht die Aufgabe zusätzlich schwieriger. Mit Dennis Lampe, Marius Witt, Dominik Lindenborn und Neuzugang Lukas Mayländer fehlen gleich mehrere Offensivkräfte. Mayländer verletzte sich erst im Abschlusstraining. Nach Angaben des Co-Trainers summieren sich die Ausfälle auf insgesamt 73 Tore aus der vergangenen Aufstiegssaison.

„Heute wartet mit Eilvese mit Sicherheit der Topfavorit auf den Aufstieg auf uns“, sagt Mahn vor der Partie.

Trotz der schwierigen Voraussetzungen blickt Weyhe mit Vorfreude auf den Saisonauftakt. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf unser erstes Ligaspiel und wollen alles reinwerfen“, betont Mahn.

Außenseiterrolle als Chance

Dem Aufsteiger ist bewusst, welche Qualität den Gegner erwartet. Eilvese gilt nach dem Abstieg aus der Oberliga als klarer Anwärter auf die sofortige Rückkehr und hat seinen Kader zuletzt sogar noch mit Spielern aus der 3. Liga verstärkt.

„Um etwas mitzunehmen, brauchen wir sicherlich einen Sahnetag und Eilvese müsste schwächeln. Aber wir sind in Lauerstellung“, erklärt Mahn. Seine Mannschaft wolle dem Favoriten „das Leben schwer machen“ und könne befreit aufspielen. „Wir können nur gewinnen.“

Zum Saisonauftakt spricht somit vieles für den STK Eilvese. Der SV Weyhe setzt dagegen auf Kampfgeist, mannschaftlichen Zusammenhalt und die Hoffnung, den Favoriten vor heimischem Publikum zumindest ins Wanken zu bringen.