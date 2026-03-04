SV Weyhe dominiert in Bruchhausen-Vilsen II

In der ersten englischen Woche des Jahres setzt der Spitzenreiter ein Ausrufezeichen und überzeugt mit gnadenloser Effizienz in Halbzeit eins.

Bereits nach 120 Sekunden traf Dominik Lindenborn zur frühen Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Timon Wolff auf 0:2. Weyhe blieb konsequent und nutzte seine Chancen effizient. Marius Witt baute den Vorsprung weiter aus, ehe Torben Hellmuth noch vor der Pause für den 0:4-Halbzeitstand sorgte.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie deutlich chancenärmer. Weyhe kontrollierte das Spiel, ohne weitere Treffer nachzulegen. Das letzte Tor des Tages erzielte Niklas Schröder für die Hausherren per Foulelfmeter zum 1:4. So stand nach intensiven 90 Minuten ein verdienter 1:4 (0:4)-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel.

Weniger Höhepunkte nach dem Seitenwechsel

Durch den Sieg konnte der SV Weyhe seine Tabellenführung zunächst weiter ausbauen. Bereits am Sonntag steht das nächste Auswärtsspiel beim SV Marhorst an.

SV Bruchhausen-Vilsen II – SV Weyhe 1:4

SV Bruchhausen-Vilsen II: Tobias Stuwe, Nihad Garaf, Malte Lackmann, Fabian Kusche (60. Kevin Ludwig), Matteo-Noah Giersberg, Philipp Knake (70. Gerrit Finn Jüttner), Justin Langer, Marten Köhler, Feisal Alkozei (70. Tim Kieliba), Chedli Belkhir, Niklas Schröder (60. Luca Rother) - Trainer: Timo Brauer - Co-Trainer: Ben Weber - Co-Trainer: Tigran Khudaverdyan

SV Weyhe: Felix Eichhorn, Timon Wolff (70. Taro Schierenbeck), Marius Witt (84. Ben Wilhelm Möller), Keno Behrmann (60. Lennart Kirsch), Rune Landwehr (84. Moritz Bunke), Dirk Dennis Lampe, Dominik Lindenborn, Torben Hellmuth, Christoph Gutsmann, Moritz Drescher (60. Wyn Wardetzki), Christian-Paul Wiesner - Trainer: Uwe Bischoff

Schiedsrichter: Patrick Brettmann - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Dominik Lindenborn (3.), 0:2 Timon Wolff (13.), 0:3 Marius Witt (40.), 0:4 Torben Hellmuth (45.+1), 1:4 Niklas Schröder (60. Foulelfmeter)

Tabelle

1. SV Weyhe 16 13-0-3 65:19 39

2. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 15 11-3-1 40:16 36

3. SV Friesen Lembruch 16 11-0-5 35:22 33

4. SG Diepholz 16 9-3-4 43:25 30

5. TSV Okel 15 8-2-5 54:32 26

6. SV Mörsen-Scharrendorf 14 8-2-4 32:28 26

7. TuS Lemförde (Ab) 16 8-2-6 32:37 26

8. TuS Barenburg 15 8-1-6 41:32 25

9. TSV Bassum (Ab) 13 8-1-4 28:25 25

10. SV Jura 67 Eydelstedt 16 7-2-7 30:38 23

11. SV Marhorst 16 5-5-6 31:41 20

12. SV Bruchhausen-Vilsen II (Auf) 15 3-2-10 28:46 11

13. SV Dickel 1974 (Auf) 17 3-1-13 21:45 10

14. SV Heiligenfelde II 16 2-4-10 21:46 10

15. TSV Holzhausen-Bahrenborstel 15 2-1-12 19:48 7

16. TV Einigkeit Nordwohlde 15 0-5-10 14:34 5