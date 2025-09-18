– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

SV Weyhe bereitet sich auf enges Duell gegen Bückeberge vor Trainer Max Hurdalek warnt vor dem Landesligisten und betont die Ernsthaftigkeit des Aufsteigers.

Nach einem starken Start in die Saison trifft Aufsteiger SV Weyhe am Sonntag auf TSV Eintracht Bückeberge. Trainer Max Hurdalek erwartet ein enges Spiel und mahnt zur konzentrierten Vorbereitung.

Am Sonntag empfängt der SV Weyhe den TSV Eintracht Bückeberge zum dritten Spieltag der Landesliga. Nach zwei Siegen aus drei Spielen liegen die Hausherren mit acht Punkten auf Rang zwei der Tabelle. Bückeberge hingegen ist noch punktlos und rangiert am Tabellenende. Trotz der Favoritenrolle mahnt Trainer Max Hurdalek zur Vorsicht: „Nehmen wir sehr ernst, Bückeberge hatte bisher sehr knappe Ergebnisse. Die spielen ja schon seit einiger Zeit Landesliga, wir sind Aufsteiger. Nur weil wir jetzt gerade ein paar positive Punkte hatten, sind wir trotzdem der Aufsteiger, der gegen ein Landesligisten spielt, und das wird ein sehr enges Ding.“

Die personelle Lage bewertet Hurdalek pragmatisch: „Soweit alle an Bord, sind ein paar Angeschlagene, ein paar erkältet." Ein Rückblick auf das letzte Spiel macht dem Trainer die Favoritenrolle der Weyher bewusst: „Gut, im Nachhinein, wenn die mit sehr Ersatzgeschwächt sind, dann mag das aus deren Sicht so sein, aber das können wir ja vorher nicht wissen, dass die da mit Leuten außer Dritten irgendwie ankommen. War auch nicht unbedingt sichtbar auf dem Platz, also die haben schon gut dagegen gehalten. Von daher war ich ein bisschen verwundert, weil wir da Aufsteiger sind.“