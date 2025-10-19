SV Wettelsheim überrollt Polsingen im Derby

Rund 100 Zuschauer sahen auf dem Hirschfeld eine einseitige Partie, in der der SV Wettelsheim von Beginn an tonangebend war. Bereits nach fünf Minuten nutzte Löw einen Abpraller zur frühen Führung. Bunz legte nach 23 Minuten nach, nachdem er auf der linken Seite freigespielt worden war und trocken abschloss. Zuvor hatten Löw und Ruppert weitere gute Gelegenheiten vergeben. Die Gäste aus Polsingen kamen lediglich nach Standardsituationen ansatzweise gefährlich vors Tor, sodass es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause ging.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wettelsheim klar überlegen. Stoll servierte nach einer guten Stunde einen Freistoß auf Auernhammer, der unbedrängt zum 3:0 einköpfte. Wenig später erhöhte Ruppert nach einem Konter auf 4:0.
Als der eingewechselte Noah Boscher in der 85. Minute mustergültig auf Auernhammer zurücklegte, stellte dieser auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Bunz, der eine Flanke von Stoll per Kopf zum 6:0 verwertete. Polsingen blieb offensiv harmlos, selbst beste Konterchancen verpufften.
Nach 90 Minuten stand ein auch in dieser Höhe verdienter Derbysieg für den SV Wettelsheim, der über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft stellte.
SV Wettelsheim – SC Polsingen 6:0
SV Wettelsheim: Marlon Roth, Max Stoll, Tom Wöllmer, Simon Renner (74. Lukas Hörner), Matthias Lehmeyer, Tim Ruppert (77. Noah Boscher), Jakob Wölfel, Finn Boscher (46. Benedikt Auernhammer), Flo Löw (61. Valon Pjetraj), Julian Dürnberger, Florian Bunz - Trainer: Günther Roth
SC Polsingen: Jochen Klungler, Markus Wimmer (73. Jörg Baumgartl), Lukas Herteux, Philip Lender, Max Bachbauer, Kai Meyer (80. Aaron Schröppel), Thorsten Lindner (46. Steven Kaiserauer), Sven Schröppel, Lauren Lechner, Jonas Härtlein, David Wurm - Co-Trainer: Aaron Schmutterer - Spielertrainer: Thorsten Lindner
Schiedsrichter: Michele-Angelo Strebel (Regensburg) - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Flo Löw (5.), 2:0 Florian Bunz (23.), 3:0 Benedikt Auernhammer (58.), 4:0 Tim Ruppert (75.), 5:0 Benedikt Auernhammer (85.), 6:0 Florian Bunz (90.)
Gelb-Rot: Jonas Härtlein (88./SC Polsingen/)