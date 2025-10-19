SV Wettelsheim überrollt Polsingen im Derby

Rund 100 Zuschauer sahen auf dem Hirschfeld eine einseitige Partie, in der der SV Wettelsheim von Beginn an tonangebend war. Bereits nach fünf Minuten nutzte Löw einen Abpraller zur frühen Führung. Bunz legte nach 23 Minuten nach, nachdem er auf der linken Seite freigespielt worden war und trocken abschloss. Zuvor hatten Löw und Ruppert weitere gute Gelegenheiten vergeben. Die Gäste aus Polsingen kamen lediglich nach Standardsituationen ansatzweise gefährlich vors Tor, sodass es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wettelsheim klar überlegen. Stoll servierte nach einer guten Stunde einen Freistoß auf Auernhammer, der unbedrängt zum 3:0 einköpfte. Wenig später erhöhte Ruppert nach einem Konter auf 4:0.

Als der eingewechselte Noah Boscher in der 85. Minute mustergültig auf Auernhammer zurücklegte, stellte dieser auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Bunz, der eine Flanke von Stoll per Kopf zum 6:0 verwertete. Polsingen blieb offensiv harmlos, selbst beste Konterchancen verpufften.

Nach 90 Minuten stand ein auch in dieser Höhe verdienter Derbysieg für den SV Wettelsheim, der über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft stellte.