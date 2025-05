SV Wettelsheim lässt erneut Punkte liegen

Beim Auswärtsspiel in Absberg verpasste der SV Wettelsheim trotz guter Phasen und zweimaliger Führung den erhofften Dreier. Zwei individuelle Fehler in der Defensive und eine mangelnde Chancenverwertung verhinderten einen möglichen Auswärtssieg.

Die Gäste aus Wettelsheim begannen mutig: Bereits in der neunten Minute köpfte Gutmann eine Flanke von Lehmeyer zur frühen Führung ins Netz. Doch Absberg nutzte eine Unsicherheit in der SVW-Hintermannschaft und glich nur fünf Minuten später durch Chris Schärtel aus. In der Folge war die Heimelf griffiger, hatte mehr Zug zum Tor und zwang SVW-Keeper Gabsa mehrfach zum Eingreifen. Döbler verpasste kurz vor der Pause per Kopf die erneute Führung.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVW zunächst das Kommando. Dürnberger wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Renner sicher zum 2:1 (53.). Es folgten weitere hochkarätige Möglichkeiten, doch weder Dürnberger noch Auernhammer konnten den dritten Treffer erzielen. Stattdessen kam Absberg nach einem Foul von Bunz durch einen Strafstoß zum Ausgleich (81.). Auch in der Schlussphase bot sich Dürnberger noch einmal die große Chance auf den Siegtreffer, blieb jedoch erneut am gut reagierenden Keeper hängen. So blieb es beim 2:2 – für Wettelsheim ein erneuter Rückschlag im Kampf um wichtige Punkte.