SV Wettelsheim lässt Chancen liegen

Im Verfolgerduell der Kreisliga trennten sich der SV Wettelsheim und die TSG 08 Roth mit einem 1:1. Vor 142 Zuschauern auf dem Hirschfeld sahen die Besucher eine ausgeglichene erste Halbzeit, ehe die Gastgeber nach der Pause das Spielgeschehen klar bestimmten, ihre Überlegenheit aber nicht in einen Sieg ummünzen konnten.
Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne. Zunächst prüfte Julian Dürnberger TSG-Torhüter Philipp Kellner, ehe die Gäste mit ihrem ersten Angriff in Führung gingen: Ein langer Ball über die SVW-Abwehr brachte Artem Suraichenko in Szene, der Marlon Roth im Wettelsheimer Tor umkurvte und zum 0:1 einschob. Kurz darauf verhinderte Roth gegen denselben Angreifer den schnellen Doppelschlag.
Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht beirren. Nach mehreren Annäherungen war es Benedikt Auernhammer, der nach Kombination über Renner und Dürnberger den verdienten Ausgleich erzielte. In einer weiterhin lebhaften ersten Halbzeit erspielten sich beide Teams Gelegenheiten, ohne dass weitere Treffer fielen.
Nach dem Seitenwechsel übernahm die Mannschaft von Günther Roth zunehmend die Kontrolle. Mehrfach lag die Führung in der Luft: Auernhammer und Bunz scheiterten per Kopf an der Latte, später verhinderte Keeper Kellner mit einer starken Parade gegen den eingewechselten Florian Löw den Rückstand.
Die TSG beschränkte sich nun auf Konter, doch die Wettelsheimer Defensive um Stoll und Roth ließ kaum noch etwas zu. Trotz drückender Überlegenheit und weiterer Standards in der Schlussphase gelang den Gastgebern kein zweiter Treffer mehr.
So blieb es am Ende bei einem gerechten Remis, das die Gäste aus Roth angesichts der Spielanteile nach der Pause wohl glücklicher aufnehmen dürften, während der SVW mit seiner Chancenverwertung haderte.
SV Wettelsheim: Marlon Roth – Wöllmer, Lehmeyer, Bunz, Stoll – Renner, Wölfel, Pjetraj, Dürnberger – Ruppert, Auernhammer
TSG 08 Roth: Kellner – Herold, Boser, Hammer, Ammon – Ludwig, F. Müller, Wolfschläger, Suraichenko, Distler, Virduzzo
Schiedsrichter: Georg Webersberger (FSV Stadeln) – Zuschauer: 142