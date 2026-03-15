SV Wettelsheim holt im Spitzenspiel viermal einen Rückstand auf

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Marienstein die Kontrolle. Laurenz Heindl setzte einen Kopfball neben das Tor, anschließend musste Max Stoll einen scharfen Querpass von Anton Mayer in höchster Not klären. Auch Torhüter Marlon Roth war mehrfach gefordert, unter anderem bei einer gefährlichen Kopfballverlängerung nach einem Freistoß.

Den besseren Beginn hatte Wettelsheim. Nach acht Minuten setzte sich Florian Löw über die linke Seite durch, sein Querpass wurde jedoch zur Ecke geklärt. Wenig später zielte Florian Bunz nach Vorarbeit von Finn Boscher bei einem Drehschuss knapp vorbei.

Kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung. Heindl eroberte den Ball in der gegnerischen Hälfte und spielte Stephan Steib frei, der Roth zum 0:1 überwand (44.). Wettelsheim reagierte jedoch unmittelbar: Nach einem Freistoß von Matthias Lehmeyer köpfte Florian Bunz zum 1:1 ein (47.).

Auch nach dem Seitenwechsel startete Wettelsheim aktiv. Tim Ruppert drang über links in den Strafraum ein, traf jedoch nur das Außennetz. Ein Kopfball von Finn Boscher nach einer Freistoßflanke von Lehmeyer ging knapp vorbei.

Die nächste Führung gehörte wieder Marienstein. Ein langer Ball erreichte Paul Weidinger in abseitsverdächtiger Position, der quer auf Steib legte. Dieser schob zum 1:2 ein (54.). Wettelsheim antwortete schnell: Nach einem Pass von Benedikt Auernhammer ließ Gabriel Rehm einen Abschluss von Löw abprallen, Bunz reagierte am schnellsten und traf zum 2:2 (57.).

Erneut ging Marienstein in Führung. Steib vollendete aus zentraler Position zum 2:3 (62.). Doch auch diesmal glich Wettelsheim aus: Boscher traf nach einem Zuspiel von Auernhammer zum 3:3 (64.).

In der Schlussphase schien Marienstein den Siegtreffer zu erzielen. Nach einem langen Ball vor das Wettelsheimer Tor konnte Roth den Ball nicht sichern, Paul Weidinger traf anschließend volley zum 3:4 (88.). Doch direkt im Gegenzug stellte Wettelsheim wieder Gleichstand her. Nach einer Ecke von Lehmeyer reagierte Adrian Späth im Strafraum am schnellsten und erzielte das 4:4 (89.).

In der Nachspielzeit hatte Wettelsheim sogar noch die Chance zum Sieg, doch Benedikt Auernhammer scheiterte nach einem langen Freistoß von Stoll per Kopf an Torhüter Rehm.

Tore: 0:1 Stephan Steib (44.), 1:1 Florian Bunz (47.), 1:2 Stephan Steib (54.), 2:2 Florian Bunz (57.), 2:3 Stephan Steib (62.), 3:3 Finn Boscher (64.), 3:4 Paul Weidinger (88.), 4:4 Adrian Späth (89.)

Schiedsrichter: Daniel Weise (SV Zuchering) mit Assistenten Alzan Ploco und Kubilay Kati (beide FC Ingolstadt 04)

Zuschauer: 88

SV Wettelsheim: Marlon Roth, Lukas Leeg, Tom Wöllmer, Finn Boscher, Florian Löw, Matthias Lehmeyer, Florian Bunz, Max Stoll, Jakob Wölfel, Tim Ruppert, Benedikt Auernhammer. Eingewechselt: Adrian Späth, Tom Gabsa, Lukas Hoerner, Simon Renner, Joscha Ott, Julian Dürnberger.

SV Marienstein: Gabriel Rehm, Elias Ferstl, Hannes Weidinger, Fabian Häßler, Stephan Steib, Laurenz Heindl, Julian Hofer, David Fürsich, Anton Mayer, David Luff, Jonas Dorsch. Eingewechselt: Paul Weidinger, Julian Glauer, Sebastian Heimisch, Oliver Reichenberger, Jakob Luff.