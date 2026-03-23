SV Wettelsheim gibt Führung in der Schlussphase aus der Hand

In einer Partie, die weniger durch spielerische Glanzpunkte als durch die Gefährlichkeit bei ruhenden Bällen bestach, behielt der SV Rednitzhembach am Ende mit 3:2 die Oberhand. Der SV Wettelsheim bewies zwar Moral und drehte zwischenzeitlich das Spiel, stand am Ende aber aufgrund defensiver Unachtsamkeiten bei Standards und einer bitteren Auswärtsschwäche mit leeren Händen da.
Das Spiel begann zerfahren. Die erste dicke Gelegenheit verbuchten die Hausherren in der 21. Minute nach einem Fehlpass von SVW-Keeper Marlon Roth. Der SVR-Angreifer startete ein Solo bis in den Strafraum, setzte den Ball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur drei Minuten später machte es der SVR besser: Nach einer präzise getretenen Ecke stieg Tim Steinmüller am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (24.).
Wettelsheims Coach Günther Roth reagierte noch vor der Pause und brachte in der 40. Minute den nach einer Verletzung geschonten Julian Dürnberger. Ein Wechsel, der sich sofort bezahlt machte: Quasi mit dem Halbzeitpfiff zog Dürnberger vom linken Mittelfeld nach innen und schloss aus 16 Metern ab. SVR-Schlussmann Simon Kunze war zwar noch dran, konnte den Einschlag zum 1:1-Ausgleich aber nicht verhindern.
Nach dem Seitenwechsel blieb das spielerische Niveau überschaubar, doch die Spannung stieg. In der 68. Minute raunte es durch die 100 Zuschauer, als ein SVR-Stürmer eine Flanke per Fallrückzieher artistisch knapp über das Tor setzte. Mitten in die Drangphase der Heimelf schlug erneut Dürnberger zu: Einen Freistoß aus 17 Metern verwandelte er flach im linken Eck zur 1:2-Führung für die Gäste (76.).
Doch die Freude des SVW währte nur kurz. Wieder war es ein Standard, der die Wettelsheimer Defensive vor Probleme stellte. Nach einer Ecke bekam der Gast den Ball nicht geklärt, und Dominic Schäfer schaltete im Getümmel am schnellsten – 2:2 (79.). Es kam noch dicker für den SVW: In der 83. Minute foulte Lukas Leeg seinen Gegenspieler an der Strafraumkante. Schiedsrichter Kevin Koop entschied auf Strafstoß, den erneut Dominic Schäfer souverän zum 3:2-Endstand verwandelte.
In den Schlussminuten wurde es turbulent. Zunächst gab es in der 93. Minute einen weiteren – äußerst fragwürdigen – Elfmeter für Rednitzhembach, den die Gastgeber jedoch über das Gehäuse setzten. Kurz vor dem Abpfiff sah Wettelsheims Simon Renner noch die Ampelkarte (95.), was die bittere Auswärtsniederlage für den SVW besiegelte.
SV Rednitzhembach – SV Wettelsheim 3:2
SV Rednitzhembach: Simon Kunze, Simon Kubitschek, Nicklas Greiner, Tim Steinmüller, Leon Pöpperl, Dominic Schäfer (86. Marko Biber), Kolja Kunze, Marco Geldner (65. Eric Daus), Marwin Greiner, Luca Fante, Philipp Hanzlik (65. David Kleinert) - Trainer: Sebastien Limmer
SV Wettelsheim: Marlon Roth, Max Stoll, Lukas Leeg (86. Adrian Späth), Simon Renner, Matthias Lehmeyer, Tim Ruppert, Jakob Wölfel, Finn Boscher, Flo Löw (75. Joscha Ott), Florian Bunz (40. Julian Dürnberger), Benedikt Auernhammer - Trainer: Günther Roth
Schiedsrichter: Kevin Koop - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Steinmüller (24.), 1:1 Julian Dürnberger (45.), 1:2 Julian Dürnberger (76.), 2:2 Dominic Schäfer (79.), 3:2 Dominic Schäfer (83. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Simon Renner (95./SV Wettelsheim/)