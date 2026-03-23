SV Wettelsheim gibt Führung in der Schlussphase aus der Hand

– Foto: Johannes Traub

In einer Partie, die weniger durch spielerische Glanzpunkte als durch die Gefährlichkeit bei ruhenden Bällen bestach, behielt der SV Rednitzhembach am Ende mit 3:2 die Oberhand. Der SV Wettelsheim bewies zwar Moral und drehte zwischenzeitlich das Spiel, stand am Ende aber aufgrund defensiver Unachtsamkeiten bei Standards und einer bitteren Auswärtsschwäche mit leeren Händen da.

Erste Hälfte: SVR legt vor, Dürnberger antwortet prompt Das Spiel begann zerfahren. Die erste dicke Gelegenheit verbuchten die Hausherren in der 21. Minute nach einem Fehlpass von SVW-Keeper Marlon Roth. Der SVR-Angreifer startete ein Solo bis in den Strafraum, setzte den Ball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur drei Minuten später machte es der SVR besser: Nach einer präzise getretenen Ecke stieg Tim Steinmüller am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (24.).

Wettelsheims Coach Günther Roth reagierte noch vor der Pause und brachte in der 40. Minute den nach einer Verletzung geschonten Julian Dürnberger. Ein Wechsel, der sich sofort bezahlt machte: Quasi mit dem Halbzeitpfiff zog Dürnberger vom linken Mittelfeld nach innen und schloss aus 16 Metern ab. SVR-Schlussmann Simon Kunze war zwar noch dran, konnte den Einschlag zum 1:1-Ausgleich aber nicht verhindern. Dramatische Schlussphase: Doppelschlag durch Schäfer Nach dem Seitenwechsel blieb das spielerische Niveau überschaubar, doch die Spannung stieg. In der 68. Minute raunte es durch die 100 Zuschauer, als ein SVR-Stürmer eine Flanke per Fallrückzieher artistisch knapp über das Tor setzte. Mitten in die Drangphase der Heimelf schlug erneut Dürnberger zu: Einen Freistoß aus 17 Metern verwandelte er flach im linken Eck zur 1:2-Führung für die Gäste (76.).