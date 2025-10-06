SV Wettelsheim feiert verdienten Kirchweih-Heimsieg

In der 20. Minute dann die verdiente Führung: Ruppert wurde auf links bedient, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schob ins lange Eck ein. Kurz darauf das 2:0 – Dürnberger zog einen Freistoß direkt aufs Tor, und Bunz verlängerte über Torwart Panse hinweg. Auch danach weiter der SVW: Lehmeyer konnte einen Rückpass nur an den Pfosten setzen. Dann die Gäste – ebenfalls mit einem Aluminiumtreffer durch Pandel. Kurz vor der Pause nochmal Wettelsheim: Finn Boscher scheiterte allein vor dem Tor.

Gleich nach der Pause wieder der SV Wettelsheim: Rupperts Schuss wurde zur Ecke geklärt. Danach hatten die Gäste aus Großschwarzenlohe mehr vom Spiel. Pandel und Beierle jeweils über das Tor, Berger scheiterte an Roth. In der 69. Minute hatte die Heimmannschaft Glück, als Pandel aus gut 25 Metern abzog und am Pfosten scheiterte. Bis zum Ende kam von Wettelsheim wenig nach vorne, und man überließ den Gästen das Spiel. Doch meist waren die Abspiele zu ungenau oder die SVW-Hintermannschaft auf dem Posten. Mehr als Fernschüsse waren nicht zu verzeichnen.

So kam es kurz vor dem Ende nochmal zu einer Aufregung: Gästespieler Bernd foulte Dürnberger an der Mittellinie. Hier sah dann Dürnberger noch die Ampelkarte wegen Reklamierens.

So blieb es beim verdienten Kirchweih-Heimsieg.

Highlights:

1' Fehlpass SVW, Pandel wird geschickt und läuft auf Marlon Roth zu,

doch schiebt neben das Tor

3' Ruppert über rechts und nem Lupfer über den Keeper Panse, doch der

Gast kann klären

18' Dürnberger mit einem direkten Freistoß, Keeper kann nur nach vorne

klatschen lassen, Lehmeyer mit der Direktabnahme, abgefälscht zur Ecke,

diese bringt nichts

20' 1:0 Ruppert, Spielverlagerung durch Florian Löw auf die rechte

Seite, hier Lässt Ruppert seinen Gegenüber noch aussteigen und schiebt

ins lange Eck ein

22' 2:0 Bunz, Freistoß aus dem Halbfeld von Dürnberger genau auf das

Tor, hier köpft Bunz über den Keeper ein

32' Dürnberger erobert den Ball im 16er der Gäste und legt auf Lehmeyer

ab, dieser trifft nur den Pfosten

33' Pandel kommt im Strafraum zum Abschluß, trifft auch nur die Latte

45' + 1' Finn Boscher setzt sich über links durch, scheitert aber an

Keeper Panse



52' Ruppert mit einem Abschluss, wird zur Ecke geklärt

55' Pandel aus der zweiten Reihe, über das Tor

58' Bunz über rechts, Querpass auf Finn Boscher, dieser zu überhastet

61' Berger prüft Roth, dieser zur Ecke

64' Beierle kommt sieben Meter vorm Tor zum Abschluss, klar drüber

69' Pandel aus gut 25m an den Außenpfosten

75' Dürnberger aus der zweiten Reihe, links vorbei

88' Langhans prüft Roth, dieser sicher

Schiedsrichter:

Wayß, Philipp SV SpFrd. Dinkelsbühl

1. Assistent: März, Philipp FC Heide Königshofen

2. Assistent: März, Konstantin FC Heide Königshofen

Aufstellung:

SV Wettelsheim

Marlon Roth, Tom Wöllmer, Finn Boscher, Florian Löw, Matthias Lehmeyer,

Florian Bunz, Max Stoll, Simon Renner, Jakob Wölfel, Julian Dürnberger,

Tim Ruppert



Ersatzbank:

Tom Gabsa, Lukas Hoerner, Adrian Späth, Noah Boscher



SC Großschwarzenlohe U23

Vincent Panse, Daniel Buttafoco, Christoph Stahl, Marc Sieber, Luca

Berger, Vignon Amegan, Daniel Pandel, Marcel Heinlein, Tim Zagel, Marc

Roth, Adrian Zappe



Ersatzbank:

Lars Lohner, Manuel Langhans, Michael Nierlich, Giray Alibek, Tobias

Siebenaller, Giuseppe Rizza, Maximilian Beierle, Julian Bernd, Peter Medved