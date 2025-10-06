SV Wettelsheim feiert verdienten Kirchweih-Heimsieg

Zum Kirchweihspiel empfing der SV Wettelsheim den SC Großschwarzenlohe U23. Gut 140 Zuschauer kamen trotz verregnetem Wetter auf den Hirschfeld. Gleich zu Beginn ein Ballverlust der Heimelf: Pandel lief allein auf Keeper Marlon Roth zu, schob aber neben das Tor. Danach war der SV Wettelsheim wach und kreierte einige Chancen. Ruppert scheiterte mit einem Lupfer, ebenso Dürnberger und Lehmeyer aus der Distanz.
In der 20. Minute dann die verdiente Führung: Ruppert wurde auf links bedient, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schob ins lange Eck ein. Kurz darauf das 2:0 – Dürnberger zog einen Freistoß direkt aufs Tor, und Bunz verlängerte über Torwart Panse hinweg. Auch danach weiter der SVW: Lehmeyer konnte einen Rückpass nur an den Pfosten setzen. Dann die Gäste – ebenfalls mit einem Aluminiumtreffer durch Pandel. Kurz vor der Pause nochmal Wettelsheim: Finn Boscher scheiterte allein vor dem Tor.
Gleich nach der Pause wieder der SV Wettelsheim: Rupperts Schuss wurde zur Ecke geklärt. Danach hatten die Gäste aus Großschwarzenlohe mehr vom Spiel. Pandel und Beierle jeweils über das Tor, Berger scheiterte an Roth. In der 69. Minute hatte die Heimmannschaft Glück, als Pandel aus gut 25 Metern abzog und am Pfosten scheiterte. Bis zum Ende kam von Wettelsheim wenig nach vorne, und man überließ den Gästen das Spiel. Doch meist waren die Abspiele zu ungenau oder die SVW-Hintermannschaft auf dem Posten. Mehr als Fernschüsse waren nicht zu verzeichnen.
So kam es kurz vor dem Ende nochmal zu einer Aufregung: Gästespieler Bernd foulte Dürnberger an der Mittellinie. Hier sah dann Dürnberger noch die Ampelkarte wegen Reklamierens.
So blieb es beim verdienten Kirchweih-Heimsieg.
Highlights:
1' Fehlpass SVW, Pandel wird geschickt und läuft auf Marlon Roth zu,
doch schiebt neben das Tor
3' Ruppert über rechts und nem Lupfer über den Keeper Panse, doch der
Gast kann klären
18' Dürnberger mit einem direkten Freistoß, Keeper kann nur nach vorne
klatschen lassen, Lehmeyer mit der Direktabnahme, abgefälscht zur Ecke,
diese bringt nichts
20' 1:0 Ruppert, Spielverlagerung durch Florian Löw auf die rechte
Seite, hier Lässt Ruppert seinen Gegenüber noch aussteigen und schiebt
ins lange Eck ein
22' 2:0 Bunz, Freistoß aus dem Halbfeld von Dürnberger genau auf das
Tor, hier köpft Bunz über den Keeper ein
32' Dürnberger erobert den Ball im 16er der Gäste und legt auf Lehmeyer
ab, dieser trifft nur den Pfosten
33' Pandel kommt im Strafraum zum Abschluß, trifft auch nur die Latte
45' + 1' Finn Boscher setzt sich über links durch, scheitert aber an
Keeper Panse
52' Ruppert mit einem Abschluss, wird zur Ecke geklärt
55' Pandel aus der zweiten Reihe, über das Tor
58' Bunz über rechts, Querpass auf Finn Boscher, dieser zu überhastet
61' Berger prüft Roth, dieser zur Ecke
64' Beierle kommt sieben Meter vorm Tor zum Abschluss, klar drüber
69' Pandel aus gut 25m an den Außenpfosten
75' Dürnberger aus der zweiten Reihe, links vorbei
88' Langhans prüft Roth, dieser sicher
Schiedsrichter:
Wayß, Philipp SV SpFrd. Dinkelsbühl
1. Assistent: März, Philipp FC Heide Königshofen
2. Assistent: März, Konstantin FC Heide Königshofen
Aufstellung:
SV Wettelsheim
Marlon Roth, Tom Wöllmer, Finn Boscher, Florian Löw, Matthias Lehmeyer,
Florian Bunz, Max Stoll, Simon Renner, Jakob Wölfel, Julian Dürnberger,
Tim Ruppert
Ersatzbank:
Tom Gabsa, Lukas Hoerner, Adrian Späth, Noah Boscher
SC Großschwarzenlohe U23
Vincent Panse, Daniel Buttafoco, Christoph Stahl, Marc Sieber, Luca
Berger, Vignon Amegan, Daniel Pandel, Marcel Heinlein, Tim Zagel, Marc
Roth, Adrian Zappe
Ersatzbank:
Lars Lohner, Manuel Langhans, Michael Nierlich, Giray Alibek, Tobias
Siebenaller, Giuseppe Rizza, Maximilian Beierle, Julian Bernd, Peter Medved