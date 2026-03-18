SV Westhoven kegelt Bezirksligisten raus – Imping erneut Pokal-Held

Der SV Westhoven-Ensen zieht nach dem Sieg über den Bezirksligisten Ford Niehl ins Halbfinle ein. – Foto: SV Westhoven-Ensen

Der Kölner Kreispokal schreibt im Viertelfinale seine ganz eigenen, verrückten Gesetze. Für die Sensation sorgte der C-Ligist SV Westhoven-Ensen, der mit einer leidenschaftlichen Leistung den drei Klassen höher spielenden Bezirksligisten CfB Ford Niehl mit 3:1 aus dem Wettbewerb warf. Und was macht Marten Imping vom SC Germania Ossendorf, der bereits im Achtelfinale alle sieben Tore schoss? Er avancierte auch beim 4:2-Erfolg gegen Zollstock mit einem Viererpack zum unumstrittenen Matchwinner.

Später Knockout für den Außenseiter: Blau-Weiß Köln zittert sich weiter In einem spannenden Viertelfinale des Kreispokals hat der favorisierte Landesligist SC Blau-Weiß Köln einen drohenden Knockout gegen den A-Ligisten SC Weiler Volkhoven erst in letzter Sekunde abgewendet. Der Außenseiter schnupperte kurzzeitig an der Sensation, musste sich jedoch der individuellen Qualität des Vorjahresfinalisten geschlagen geben.

Der SC Blau-Weiß Köln startete druckvoll in die Begegnung und ging in der 32. Minute verdient in Führung, als Maik Spiekermann einen Steckpass von Mirko Wiersch erlief und zum 0:1 verwandelte. Der SC Weiler Volkhoven agierte als souveräner Kreisliga-Spitzenreiter jedoch keineswegs eingeschüchtert und glich in der 76. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Sinan Musliov aus rund 25 Metern aus. Nur drei Minuten später drehte der Underdog die Partie komplett, nachdem Joey Söntgen ein Zuspiel von Simon Geertschuis zur 2:1-Führung verwertete. Die Gäste fanden jedoch spät zurück in die Spur – erneut war es Spiekermann, der in der 85. Minute eine Vorlage von Niklas Lohrer im Rückraum zum 2:2-Ausgleich nutzte. Die endgültige Entscheidung fiel tief in der Nachspielzeit, als Tilman Demmer nach einer Ecke von Simon Bloess am zweiten Pfosten zum 2:3-Endstand einschob. Trotz der leidenschaftlichen Leistung des A-Ligisten zog der Landesligist damit mühsam ins Halbfinale ein.

"Das war ein echter Kampf und ein Krimi in Weiler. Am Ende haben wir durch eine absolute Mannschaftsleistung gewonnen. Nach den Rückschlägen in der vergangenen Woche hat die Mannschaft Charakter gezeigt. Für die Stimmung im Team ist das ein enorm wichtiger Sieg", bilanzierte BW-Coach Sven Henke nach dem Spiel.

Imping-Show geht auch im Viertelfinale weiter Der Aufsteiger SC Germania Ossendorf hat den SV Rot-Weiß Zollstock beim 4:2-Auswärtserfolg aus dem Pokal gekegelt. Herausragender Akteur war erneut Marten Imping, der die Gäste bereits in der Anfangsphase mit einem Hattrick in Führung schoss, wobei er bei seinen Treffern in der 10. und 23. Minute von Godwin Onwuneme und Carmelo Comandatore bedient wurde. Zollstock meldete sich jedoch kurz vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jonas Bockermann und einen weiteren Treffer von Robin Kliemt eindrucksvoll zurück. Die Partie drohte in der 70. Minute vollends zu kippen, als Nour Hamid Trabelsi nach einer Notbremse die Rote Karte sah und die Germania die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Doch es war erneut Imping, der in der 84. Minute mit seinem vierten Tor des Tages für die Entscheidung sorgte. Dank des Torjägers, der bereits im Achtelfinale siebenmal erfolgreich war, feiert Ossendorf den Einzug ins Pokal-Halbfinale.