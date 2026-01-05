SV Westfalia Soest reagiert auf Torwart-Problem und hat zwei Abgänge

Mit lediglich 14 Punkten überwintert der SV Westfalia Soest punktgleich mit dem FC Preußen Espelkamp am Ende der Westfalenliga Staffel 1. Auf der Torwart-Position gibt es Probleme, da Benjamin Aust (Schambeinentzündung) und Claudio Osterhoff (Syndesmosebandriss) noch länger ausfallen. So musste Keeper Nr. 3 Florian Tauber die letzten beiden Partien des Jahres zwischen den Pfosten stehen. Es waren seine Liga-Einsätze Nr. 5 und 6 seit 2022.

Mit dem Oberliga-erfahrenen Jonny Mika wurde nun nachgebessert. Der 22-jährige Keeper hat nach seiner Ausbildung beim SV Lippstadt 08 (u. a. U17-Bundesliga) und beim SC Verl seine bisherige Seniorenlaufbahn beim Delbrücker SC verbracht. Bei den Ostwestfalen, damals sogar noch Oberliga, teilte er sich zwei Jahre lang das Tor mit dem erfahrenen Daryoush Hosseini (30), bevor er nach dessen Abgang zur Spielzeit 2024/25 alleiniger Stammkeeper wurde. Es ging jedoch mit dem Verein stetig bergab, so dass der Delbrücker SC von der Oberliga bis in die Landesliga durchgereicht wurde.

In der abgelaufenen Landesliga-Hinrunde verletzte sich Mika, der auf 60 Oberliga- und Westfalenliga-Einsätze zurückblicken kann, nach dem 1. Spieltag und musste daraufhin seinem Vertreter Marvin Meier den Stammplatz überlassen. Nach seiner Genesung kam er gegen Ende der Hinrunde nur noch einmal zum Einsatz. In Soest dürfte Mika zum Rückrundenauftakt zunächst beste Chancen haben, wieder dauerhaft zwischen den Pfosten zu stehen.