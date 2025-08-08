SV Westfalia Soest muss ohne zwei Leistungsträger auskommen

Top-Torjäger Mario Jurss (24) zog sich am vergangenen Wochenende in der Westfalenpokal-Erstrundenpartie gegen Oberligist SV Westfalia Rhynern (5:7 n. E.) einen Mittelfußbruch zu. Bei einem Zweikampf traf ihn der Gegenspieler am rechten Fuß, so dass er zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Coach Dustin Hamel berichtet in der Lokalpresse "Soester Anzeiger": "Die nächsten sechs bis acht Wochen muss Mario nun einen Schutzschuh tragen, danach beginnt die Reha. Die Entscheidung, ob eine Operation vorgenommen werden muss, wird in den kommenden Tagen fallen." Eine Rückkehr in der Hinrunde erscheint damit nahezu ausgeschlossen.

Defensivmann Paul Brauckmann (22), der den SVW in der vergangenen Rückrunde verstärkt hatte (zehn Einsätze, drei Tore), kehrt in die USA zurück. Nach seiner Ausbildung beim SC Paderborn 07, bei dem er von der U15 bis zur U19 in den höchsten deutschen Spielklassen aktiv war, studierte er drei Jahre lang in Chicago. Nach seinem halbjährigen Deutschland-Aufenthalt tritt er nun sein letztes Studienjahr in den USA an, das ihn in den Süden der Vereinigten Staaten führt. Im Team "Fighting Knights" der Lynn-Universität in Boca Raton/Florida wird Brauckmann auf sechs weitere deutsche Spieler treffen, u. a. Anton Mand, der früher für den 1. FC Gievenbeck in der Oberliga gespielt hat.