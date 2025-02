SV Westfalia Soest macht das Rennen um talentierten A-Liga-Kicker

Aus der Kreisliga A vom letztjährigen Gegner im Kreispokalfinale der Soester DJK BW Büderich wird der 22-jährige Marlon Hellmann die Westfalia ab Sommer verstärken.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Woche eine Trainingswoche in Soest, die er als Gastspieler im Testspiel gegen den TuS Sundern abschloss – mit Erfolg. "Es ist immer ein Anliegen von uns, den talentiertesten Spielern in Soest und Umgebung eine Plattform zu bieten", erklärt Soests Cheftrainer Dustin Hamel dem "Soester Anzeiger".