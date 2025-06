SV Westfalia Soest holt Defensivspieler von Westfalia Rhynern

Der SV Westfalia Soest hat für die kommende Saison in der Westfalenliga einen neuen Defensivspieler verpflichtet. Emre Coskun, 21 Jahre alt, wechselt vom Oberligisten Westfalia Rhynern und soll die linke Abwehrseite der Soester verstärken. In den vergangenen zwei Jahren absolvierte Coskun über 30 Einsätze für Rhynern und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau.

„Ich freue mich auf die neue Saison“, sagt Coskun, der den Wechsel mit positiven Gesprächen mit Trainer Dustin Hamel und dem sportlichen Leiter Torsten Garbe begründet. „Ich habe sehr gute Gespräche mit Torsten und Dustin gehabt, sie haben sich sehr eingesetzt“, erklärt der junge Verteidiger, gegenüber dem Soester-Anzeiger, der sich durch die Aussicht auf mehr Einsatzzeiten von Soest angezogen fühlte. „Man hat immer hohe Ziele: Klar will ich nochmal wieder in die Oberliga, und am liebsten mit Soest.“

Trainer Dustin Hamel kennt Coskun bereits aus dessen Jugendzeit. „Emre hatte ich schon lange auf dem Schirm, ich habe ihn schon kontaktiert, als ich A-Jugend-Trainer in Soest war“, so Hamel. Damals entschied sich Coskun für einen Wechsel nach Rhynern, was Hamel rückblickend als „richtig“ bezeichnet. „Er wurde in den Oberliga-Kader aufgenommen“, so der Trainer weiter. Hamel schätzt Coskun als vielseitigen Spieler, der nicht nur defensiv stabil ist, sondern auch mit viel Offensivdrang agiert. „Er setzt seine Mitspieler gut in Szene und hat nicht nur einen guten linken Fuß, sondern ist auch flexibel einsetzbar“, erklärt Hamel.