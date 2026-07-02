SV Westfalia Rhynern verpflichtet VfL Bochum-Eigengewächs 21-jähriger Mittelfeldallrounder verbrachte sieben Jahre "tief im Westen" von red · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Westfalia Rhynern

Jung, spielstark, körperlich robust mit Entwicklungspotential. Der gebürtige Soester Lennart Koerdt hat seine überwiegende Jugendzeit beim VfL Bochum verbracht und durfte bereits für die U17-Nationalmannschaft debütieren. Der 21-Jährige bringt trotz seines noch jungen Alters schon einiges an Erfahrung auf höchstem Spielniveau mit und soll mit seinem Profil perfekt den aktuellen Kader von Regionalliga-Aufsteiger SV Westfalia Rhynern verstärken.

„Lennart ist ein talentierter Offensivspieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung in der Regionalliga sammeln konnte und schon einen Profivertrag besaß. Auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung, hat er sich für unseren Weg entschieden. Von Beginn an waren wir von seinen Qualitäten überzeugt und haben uns deshalb intensiv um seine Verpflichtung bemüht“, erklärt der Sportliche Leiter David Schmidt. „Lennart vereint körperliche Präsenz mit fußballerischer klasse. Seine Spielintelligenz, sein gutes Timing und seine Bewegungen zwischen den Linien machen ihn besonders im letzten Drittel zu einem unangenehmen Gegenspieler. Hinzu kommen seine Torgefahr und seine physische Stärke, mit der er unserem Offensivspiel zusätzliche Durchschlagskraft verleiht. Wir bleiben unserer Linie treu und setzen auf sehr talentierte Spieler, die wir gezielt fördern und denen wir Möglichkeit geben möchten sich ohne Druck weiterzuentwickeln, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", so Schmidt zur Strategie bei der Kaderplanung.

Nach seinen ersten Stationen im Jugendfußball bei TuS Ampen und Westfalia Soest wechselte Koerdt 2018 in die Jugend von Borussia Dortmund, bevor es ihn schon im Winter weiter zum SC Paderborn 07 zog. Eine langfristige fußballerische Heimat fand der Mittelfeldakteur beim VfL Bochum, bei dem er seit der U15 ausgebildet wurde. In seiner ersten Seniorensaison (2024/25) stattete ihn der VfL sogar mit einem Profivertrag aus. Zu einem Pflichtspieldebüt für die 1. Mannschaft in der Bundesliga kam es aber nicht. Stattdessen wusste er bei der Neugründung der Zweitvertretung zu überzeugen: 35 Spiele, 8 Tore und 9 Assists waren beeindruckende Statistiken in der Oberliga Westfalen, womit er maßgeblichen Anteil am Regionalliga-Aufstieg hatte. In der vergangenen Spielzeit stand er in der Bochumer U21 überwiegend nur noch hinten an. Bei seinen 15 Einsätzen durfte er nur zweimal von Beginn an auflaufen.