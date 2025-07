SV Westerheim sichert sich den Titel beim Kaiser-Pokalturnier

Beim Kaiser-Pokalturnier setzte sich der SV Westerheim heute die Krone auf. Im Endspiel bezwang das Team den 1. FC Rechberghausen mit 2:0 und krönte damit ein überragendes Wochenende, an dem die Westerheimer kein einziges Gegentor hinnehmen mussten. Insgesamt acht Mannschaften hatten sich an zwei intensiven Turniertagen gemessen.

Bereits am gestrigen Samstag zeigten sich erste Favoriten. In der Gruppe A setzte sich der 1. FC Rechberghausen mit sieben Punkten aus drei Spielen durch. Nach einem 1:1 gegen ABV Stuttgart II folgten ein 2:0-Sieg gegen die SGM Nellingen/Aufhausen und ein knappes 1:0 gegen den SV Scharenstetten. Letzterer wurde mit vier Punkten Gruppenzweiter, während sich Nellingen und der ABV Stuttgart mit jeweils zwei Punkten begnügen mussten.

In der Gruppe B ließ der SV Westerheim keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Die Mannschaft dominierte alle drei Spiele und erzielte dabei satte 13 Tore. Nach einem 2:0 gegen den FTSV Kuchen und einem 2:0 gegen Laichingen/Feldstetten folgte am heutigen Sonntag ein beeindruckendes 9:0 gegen den TV Altenstadt. Der FTSV Kuchen, mit zwei Unentschieden und einer Niederlage, zog als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein – dank besserer Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Rivalen.

Halbfinalsiege für die Favoriten

Im ersten Halbfinale traf der SV Westerheim auf den SV Scharenstetten. Auch hier ließ der spätere Turniersieger nichts anbrennen und gewann mit 3:1. Im zweiten Halbfinale setzte sich der 1. FC Rechberghausen knapp mit 1:0 gegen den FTSV Kuchen durch und zog damit ebenfalls ins Endspiel ein.

Spannende Platzierungsspiele

Die SGM Nellingen/Aufhausen sicherte sich mit einem 1:0-Sieg gegen Laichingen/Feldstetten den fünften Platz. Im Spiel um Platz drei behielt der FTSV Kuchen die Oberhand: Mit 2:1 setzte sich das Team gegen den SV Scharenstetten durch. Die Treffer erzielten David Kienle (11.) und Fynn Kloß (40.), für Scharenstetten traf Marc Hirschle (14.).

Finale mit früher Entscheidung

Das Finale zwischen dem SV Westerheim und dem 1. FC Rechberghausen war ein echtes Highlight. Westerheim ging früh in Führung: Lars Maucher traf in der elften Minute zur 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Moritz Wiume auf 2:0 – ein Vorsprung, den Rechberghausen nicht mehr aufholen konnte. Damit sicherte sich der SV Westerheim nicht nur den Titel, sondern krönte auch ein makelloses Turnier mit vier Siegen, 15:0 Toren und einer eindrucksvollen Teamleistung.

Turnier mit sportlichem und organisatorischem Glanz

Das Kaiser-Pokalturnier 2025 bot über zwei Tage hinweg nicht nur spannenden Fußball, sondern auch eine hervorragende Organisation. Für die teilnehmenden Teams war es eine wertvolle Standortbestimmung in der heißen Phase der Sommervorbereitung, für die Zuschauer ein kompaktes Turnier mit vielen Begegnungen und einer stimmungsvollen Finalrunde.